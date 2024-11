Hó vagy nem hó? Itt az igazság arról, hogy holnap valóban megérkezik-e a tél

Északkeleten nagyobb az esély

Nyilatkozott a holnapi időjárás ügyében a Hungaromet is, röviden és tömören fogalmazva azt mondják, hogy ha lesz csapadék, hó is lehet, ami laikusként egészen egyértelműnek tűnik, de itt a lényeg.

… az északkeleti részeken nagyobb területen is megnyílik az esély a havazásra.

Mérget természetesen erre sem érdemes venni, mert hozzáfűzik, hogy bizonytalanság még mindig van a csapadék-előrejelzésben, egyes modellek ugyanis a csapadék zömét keletebbre, azaz országhatáron kívülre prognosztizálják, de azért kiemelik, hogy a többség egyre stabilabban azt támogatja, hogy

Magyarországot, annak is elsősorban az északkeleti részét is érinteni fogja a csapadékzóna.

Ez a legvalószínűbb forgatókönyv tehát a Hungaromet szerint.

A Magyar Nemzet egyébként már rengetegszer beszámolt az idei tél lehetőségeiről, többek között például arról, hogy brutálisan kemény tél jön az úgynevezett poláris örvény miatt, ami akár azt is jelentheti, hogy télen

akár mínusz 20-25 fok is lehet.

A hőmérők várhatóan végig fagyponthoz közeli értéket fognak mutatni még napközben is. Nem feltétlenül lenne ez annyira meglepő, ha a szélsőséges nyári időjárást vesszük, az idén többször is olyan hőség volt, hogy olykor levegőt venni is megterhelő erőfeszítésnek érződött. Az idén kétszer annyi nap volt idén az átlagosnál, amikor a maximum-hőmérséklet elérte a 30 fokot.