Jó hír érkezett Sallai Nóra állapotáról, de a színésznő még mindig nem tudja, hogy elvesztette a kisfiát

Újabb pozitív hírek érkeztek Sallai Nóra állapotáról, a színésznő már nincs életveszélyben, és valamilyen szinten képes kommunikálni is a külvilággal – írta az Index a Blikk cikkére hivatkozva. A lap szerint a színésznő nem tud még beszélni a gégemetszés miatt, de pislogással már elkezdett jelezni környezetének.

Sallai Nóra és kisfia szeptember 27-én szenvedett súlyos autóbalesetet Alsónémediben: a színésznő és gyermeke egy születésnapi ünnepségről tartottak hazafelé, amikor nagy sebességgel beléjük csapódott egy BMW. A kisfia olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette, de az édesanyját is életveszélyes sérülésekkel emelték ki az autó roncsaiból.

A színésznőt egy budapesti kórház intenzív osztályán kezelték, majd átszállították egy rehabilitációs intézménybe, hogy ott folytassák a kezelését. Néhány hete érkezett a hír, hogy Sallai Nóra magához tért, és a végtagjait is képes mozgatni.

A lap informátora szerint Sallai Nóra beszélni sajnos nem tud, a baleset után néhány nappal ugyanis a lélegeztetőgép miatt gégemetszést hajtottak végre rajta. Jelezni azonban már elkezdett, mégpedig pislogva, például, ha bemegy hozzá valaki látogatóba, és megkérdezik tőle, megismeri-e az adott illetőt, hosszan pislogva jelzi, hogy igen.

A forrás azt is elmondta, hogy a balesetben Sallai Nórát nagyon sok sérülés érte a bal oldalán, és több csontja is eltört, de ezek már szépen javulnak, a jobb oldala pedig rendben van, ezért az orvosok már engedik, hogy ne az ágyban feküdjön egész nap. Ugyan egyedül még nem tud felülni, de az ápolók segítenek neki, és át is szokták helyezni egy kerekesszékbe.

Azt viszont még nem közölték a színésznővel, hogy a kisfia életét vesztette a balesetben, ez a hír ugyanis olyan traumát okozhat neki, ami jelentősen gátolhatja a felépülését.