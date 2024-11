Most jöhet a java: lehet, hogy Till Tamást nem egy ember gyilkolta meg

Hogy Till Tamás 24 évvel ezelőtt gyilkosság áldozata lett már az alapján is egyértelmű, hogy a holttestet elrejtették, és bár ez már akkor is egyértelmű volt a rendőrök számára, azt nem közölték. Azt is tudni vélik, hogy a fiút nem ütötte el autó, miközben biciklizett, hiszen nem találtak a kerékpáron festékkereszteződést és karambolra utaló károsodást sem. Igaz, a kormány elferdült, de ez akkor történhetett, amikor a biciklit eldobták. Az ügyvéd tovább fejtegette, hiszen egyértelmű, hogy a kisfiú nem ártott senkinek és ellenségei sem voltak, de ennek ellenére is elég sok indíték lehet.

Akár az is elképzelhető, hogy a kisfiú „látott valamit, amit nem kellett volna

– jegyezte meg. Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy vannak olyan sérülések, amelyek egy mumifikálódott testen már nem látszanak, ilyen az például, ha a fiút megfojtották.