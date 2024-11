Munkában a manipulációs kerekasztal: az Idea Intézet is a Tisza Párt vezetését „mérte”

Láthatóan működik a baloldali közvélemény-kutatók által alkotott manipulációs kerekasztal. A hat meghatározó cég közül – amelyek koordináltan, torzított méréseket publikálnak – most az Idea Intézet hozta ki a Tisza Párt vezetését.

Az új „mérés” tökéletesen illeszkedik abba a folyamatba, amely a valóságos támogatottsági adatok figyelmen kívül hagyásával kizárólag a közvélemény befolyásolására törekszik, és hétről hétre igyekszik elhitetni, hogy Magyar Péter pártjának a támogatottsága már nagyobb, mint a kormányoldalé. A 24.hu-n közölt felmérés szerint a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a Tisza 41, a Fidesz–KDNP pedig 38 százalékon áll.

Az ugyanakkor meglehetősen beszédes körülmény, hogy az említett feltételek mellett a Tisza Párt miért nem vállalja a megméretést a közelgő időközi választáson.

Mint ismert, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár halála után 2025. január 12-re írtak ki időközi választás Tolna vármegye 2. választókerületében, ahova Dombóvár, Bonyhád és 56 kisebb település tartozik. Azonban november elején Magyar Péter sokakat meglepve azt jelentette be, hogy a Tisza Párt sem a mostani, sem az esetleges további időközi választásokon nem indít jelöltet. Ekkor azonban Magyarék alakulata már több balos think tank mérése szerint is a legnagyobb támogatottságú politikai erő volt Magyarországon.

A Tisza Párt vezetését mutató első közvélemény-kutatást a 21 Kutatóközpont publikálta október 23-án. Nem véletlen, hogy éppen ez a cég rukkolt elő ilyen méréssel, hiszen a 21 Kutatóközpont korábbi munkatársa, projektvezetője, Seprenyi Anita jelenleg már Magyar Péter sajtósa és asszisztense. A Tisza Párt elnöke meglehetősen jól értesült volt a számukra kedvező „mérést” illetően. Magyar ugyanis már a kutatás publikálását megelőző napon, azaz október 22-én kitett egy posztot a közösségi oldalán, amelyben utalást tett arra, hogy hamarosan megjelenik egy felmérés, ami már a Tisza Pártot nevezi meg a legnépszerűbb politikai erőnek.