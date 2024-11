Tarlós István megtáncoltatta a gyönyörű filmcsillagot

Tarlós István könyvet írt, amelyben reflektál a főpolgármesteri pozícióban eltöltött csaknem tíz évre, mialatt a várost vezette. Ő volt 1945 óta az első és eddig egyetlen konzervatív, jobboldali vezetője a fővárosnak. Október végén megjelent, Budapest főpolgármestere voltam című visszaemlékezésében túlnyomórészt a 2010–2019 közötti főpolgármesteri évekre koncentrál, és feltárja a maga idején több, a közérdeklődés középpontjába került ügy részleteit is. Ilyen például az M3-as metró, az M4-es metró, a biodóm és az árvízvédelem.

Ha röviden is, de feleleveníti az óbudai időszakot is. Beszél egykori SZDSZ-es múltjáról, a kritikát sem elhallgatva a Fideszhez fűződő kapcsolatáról, a Budapestinfókról és a főváros közigazgatási rendszeréről is. Érinti a külföldi kapcsolatokhoz kötődő emlékeit, színes és izgalmas anekdotákkal tarkítja képekben is gazdag önvallomását.

– Amikor 2018-ban Budapesten járt a világhírű olasz filmcsillag, Claudia Cardinale, lehetőségem volt vele találkozni – idézte fel a Blikknek az egykori főpolgármester. Elmesélte, hogy amikor 18 éves volt, ő pedig 28, a fél karját odaadta volna egy személyes találkozóért. – Kicsit várni kellett rá, de csak összejött. Elmentünk vacsorázni, és még jól meg is táncoltattam a Kéhli vendéglőben – elevenítette fel Tarlós István.