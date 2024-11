Új munkaszüneti napok: lavinát indíthat el a kormány lépése

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, új munkaszüneti napokkal bővül jövőre a naptárunk: a kormány rendelete szerint 2025-től minden év végén munkaszünetet tartanak a közigazgatásban, így az állami hivatalok december 27-től a következő év első munkanapjáig zárva lesznek.

Az intézkedés lehetőséget nyújt arra, hogy az állami hivatalok munkatársai év végén hosszabb, többnapos szünetet tarthassanak. A rendelet szerint ez a változás már idén hatályba lép, de tényleges alkalmazása 2025-től kezdődik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jövő december huszonhetedikétől valamennyi munkanapra szabadságot kell kiadni.

Felmerül azonban a kérdés, hogy a több napon át tartó teljes leállás alatt van-e értelme az állami hivatalokon kívüli munkaadóknak dolgoztatni munkavállalóikat.

Az bizonyos, hogy a legtöbb munkahelyen már nincs hajtás év végén, de a jövőben akár többen is kötelezően kivehető szabadnapokként tekinthetnek majd a két ünnep közötti időszakra. A lépés már csak amiatt is logikus, mert az oktatási és nevelési intézményekben is szünet van ebben az időszakban, tehát a gyerekek ígyis-úgyis otthon vannak.

Ennyit pihenhetünk jövőre

Arra azonban egyelőre még várni kell, hogy esetlegesen központi szabályozás vonatkozzon az év végére, ami mindenkit érint. A Pénzcentrum korábban összegyűjtötte, hogyan néznek majd ki 2025-ben hazánkban a munkaszüneti napok.

Munkaszüneti napok 2025-ben:

január 1.: szerda

augusztus 20.: szerda

Háromnapos hosszú hétvégék 2025-ben:

június 9.: pünkösdhétfő.

Négynapos hosszú hétvégék: