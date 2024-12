Fellázadtak Karácsony ellen egykori szövetségesei

Budapest a forráshiányos 2025-ös évben is csaknem kétszázmilliárd forintot tervezett be közlekedési kiadásokra, az aktív közlekedési módokra ehhez képest szinte semmit. A kerékpárosklub minimális kerékpáros keretre tett javaslata már tavaly is lepattant Kiss Ambrus korábbi alpolgármesterről az éves költségvetés kényszerű, utólagos, így teljesen felesleges civil szervezeti ismertetésén. Ma ugyanez várható tőle főigazgatóként a mi beadványunk mellett egy közös civil szervezeti javaslattal is