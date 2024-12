Megduplázza a családi adókedvezményt a kormány + videó

Kedves képviselőtársam! Mindenekelőtt egyvalamit szögezzünk le. A családi adókedvezményt mi vezettük be, nem önök. Önök mindent csak elvettek a családoktól is. Ezt a politikát mi kezdtük el. Az nagyszerű, hogy ön azt mondja, hogy még több pénzt adjunk erre. Ez egy remek gondolat, mi ezt tesszük. Csak azt szögezzük le, hogy ön itt követelőzik, meg mondja a nagy dolgokat egy olyan politikáról, amelyet nem önök vezettek be, hanem mi.