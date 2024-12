Menczer Tamás: Ilyen sem volt még soha + videó

Menczer Tamás ismertette, miként tenne lépéseket a kormány a lakhatás terén fennálló nehézségek megoldására.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megjelent új videójában elmondta:

Számos módon szeretnénk segíteni, fiatalt és hosszabb ideje fiatalt abban, hogy otthonhoz jusson.

– Ennek van több pontja, én most kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy kollégiumi férőhelyeket fogunk építeni a fiataloknak. A másik pedig az, hogy a munkaadónak lehetővé tesszük, hogy 150 ezer forintot adjon minden hónapban kedvezményes adózással, lakhatási céllal. Ezt a 150 ezer forintot minden hónapban a dolgozó fordíthatja lakbérre is, vagy akár hiteltörlesztésre is. Ilyen sem volt még soha – szögezte le a politikus.

Menczer Tamás kiemelte: a kormány törekvéseinek véghezviteléhez szükség van a magyar emberek segítségére is.

Tehát mondom még egyszer, olyan céljaink vannak és olyan dolgok történhetnek, amelyek még soha nem történtek, de ehhez szükségünk van önökre. Ugyanis harc van.

– Mondhatnám, hogy harc lesz, de ez nem lenne igaz, mert már harc van. Kérem, hogy mondják el mindenkinek, hogy van egy nemzeti konzultáció. Ez fontos. Vegyünk részt benne minél többen, töltsük ki, küldjük vissza, hogy a magyar érdeket meg tudjuk védeni, mert ha nem védjük meg, ha nem mi döntünk a sorsunkról, más fog, és az mindig rossz. Döntsünk mi! – hívta fel a figyelmet a politikus.