Mi ez a dubaicsoki-őrület?

A 2024-es év legnagyobb szenzációja az édesség, amiért már a kereskedők is versenyt vívnak. A dubai csoki a közösségi médiából robbant be a köztudatba, az év végére pedig a karácsonyi desszertek ízvilágát is meghatározó alapanyaggá vált. Kétségtelen, hogy hatalmas utat járt be, azt például azonban már kevesen tudják, honnan jött a különleges finomság ötlete, hol készül az eredeti csokoládé, mi a pontos recept, vagy hogy hol kaphatók a hozzávalók és a fogyasztásra kész csokoládé. Most minden kérdésre megadjuk a választ!

A dubai csoki eredete

Az eredeti dubai csoki megálmodója Sarah Hamouda, aki 2001-ben alapította meg Dubajban édességgyártó vállalkozását, a FIX Dessert Chocolatier nevű céget. Az extra töltelékes csokoládé ötlete személyes vágyból fakad: amikor második gyermekével volt várandós, a hagyományos csokoládék egyszerűen nem tudták kielégíteni az édesség utáni vágyát. Valami sokkal egyedibbre vágyott, mind ízvilágban, mind textúrában. Így alakult ki a ropogós, töltött csokoládészeletek koncepciója, ami hat alapízben érhető el, és kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben kapható, Dubajban és Abu-Dzabiban.

A hat alapízből a baklavás, pisztáciás csoki vált világszerte népszerűvé, dubai csoki néven, méghozzá egy TikTok-influenszernek köszönhetően, aki videóra vette a csokoládé elfogyasztását.

Miből készül a dubai csoki?

A dubai csoki receptje nem túl bonyolult. Az elkészítéshez szükségünk lesz egy szilikonformára. Ha nincs klasszikus csokiformánk, akkor akár kenyérsütő, akár muffinsütő formában is elkészíthetjük az édességet, sőt, egy jégkockatartó is megteszi, a lényeg, hogy az anyaga szilikon legyen, mert ebből tudjuk majd kifordítani a kész csokoládét.

A dubai csoki elkészítése:

A forma aljába olvasztott tej- vagy étcsokoládét öntünk, amit ha szeretnénk, például fehér csokoládéval megmintázhatunk, hogy esztétikusabb legyen a csoki külseje. Ezután hűtőbe tesszük dermedni, mialatt elkészíthetjük az egyszerre ropogós és krémes tölteléket. Ehhez egy serpenyőben, olvasztott vajon megpirítjuk a kadayif tésztát, amit aztán pisztáciakrémmel és tahinivel (szezámmagkrémmel) keverünk össze. Ha a csoki megdermedt, ráöntjük a kihűlt tölteléket, és egy újabb réteg tej- vagy étcsokival zárjuk az édességet. Ismét a hűtőben pihentetjük, majd ha a csoki teljesen megdermedt, kifordítjuk a formából, és szoba-hőmérsékleten hagyjuk kicsit, hogy a megdermedt töltelék visszamelegedjen.

A dubai csoki hozzávalóit nagyobb szupermarketekből beszerezhetjük, november 25-ével kezdődő akciójában például a Lidl dubai csoki hozzávalókat is kínált, amiket némely boltokban talán még megtalálhatunk. Egyedül a kadayif tészta az, aminek beszerzése picit bonyolultabb lehet. A számos keleti édesség alapját adó, vékony, ropogós tésztát itthon elsősorban török boltokban tudjuk beszerezni. Ám ha sehol sem találunk igazi kadayif tésztát, akkor egész egyszerű módon, cérnametélttel helyettesíthetjük.

Hol kapható a kész dubai csokoládé?

A hatalmas dubaicsoki-őrületből a kereskedelmi láncok sem maradhattak ki. Először az Aldi jelentette be, hogy áruházaikban kapható lesz a kész dubai csokoládé, amire rövidesen a Lidl válasza is megérkezett: ők a december 12-én induló akcióban kínálják a népszerű édességet, beelőzve ezzel az Aldit. Nemrég pedig az Auchan is beszállt a dubaicsoki-háborúba. Az egyes termékek között nemcsak méretben, hanem árban is vannak különbségek.

Az Aldi december 15-étől kínálja a dubai csokit két kiszerelésben. A 30 g-os szeletet 499 Ft-ért, a 90 g-os dubai csokit 1499 Ft-ért vehetjük meg.

A Lidlbe december 12-én érkezett a luxusédesség. A dubai csokit 100 g-os kiszerelésben vásárolhatjuk meg 2499 Ft-ért. Fontos, hogy a termékből vásárlónként maximum 2 db vehető meg.

Az Auchanban szintén december 12-én indult az akció, amelyben a 100 g-os dubai csokoládét 2499 Ft-ért vehetjük meg, és legfeljebb 3 db-ot vihetünk haza.

Borítókép: Dubai csoki (Fotó: NATALYABOND / SHUTTERSTOCK)