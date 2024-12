Sokat kell fizetnie a Márki-Zay Péter vezette önkormányzatnak, és ez még nem minden

A Volánbusznak járó több tízmillió forintos – eddig nem befizetett – támogatás, az ez után járó késedelmi kamatok, valamint perköltség megfizetésére kötelezte jogerősen a bíróság a hódmezővásárhelyi önkormányzatot, a város közgyűlése ezért keddi ülésén módosította a költségvetést – közölte az MTI.

Az előterjesztés szerint, amelyet – a Fidesz–KDNP tartózkodása mellett – a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) képviselői támogattak, az önkormányzatnak a Volánbusz Zrt. jogelődje által 2017-ben és 2018-ban nyújtott szolgáltatás miatt 36,364 millió forint támogatást, az ez után járó 27,06 millió forintos késedelmi kamatot, valamint 5,897 millió forint perköltséget kell megfizetnie.

Az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között több másik per is van,

mert a közlekedési vállalat pályázaton elnyerte a helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásának jogát 2019 elejétől 2023 végéig. A Volánbusz annak ellenére is teljesítette a megállapodást, hogy közben a hódmezővásárhelyi önkormányzat 2021. március 1-jétől – a cég álláspontja szerint – szabálytalanul egy másik szolgáltatót is megbízott a helyi személyszállítási feladatokkal. A város nem fizette ki megfelelően a Volánbuszt, ezzel az önkormányzat 300 millió forintot meghaladó tartozást halmozott föl a közszolgáltatónál.

Márki-Zay Péter (MMM) polgármester még a napirend tárgyalása előtt arra hivatkozott, hogy a 2017–2018-as időszakra vonatkozó szerződést még az előző városvezetés kötötte meg, majd azzal védekezett, hogy a most bíróság által jogosnak ítélt követelést korábban a közgyűlés javaslata alapján utasította vissza. Majd a többi ügyről azt is elmondta, hogy szerinte elképzelhető, hogy a bíróság ezekben is a közlekedési vállalat javára fog dönteni.

Amennyiben valóban így lesz, az azt jelentené, hogy a késedelmi kamatokkal akár 500 millió forintot is fizethet a város.

Ezekben az ügyekben Márki-Zay Péter azonban már nem tud az előző városvezetésre ujjal mutogatni.

A közgyűlés továbbá határozatot fogadott el arról, hogy Márki-Zay Péter havi illetménye 2,651 millió forintra emelkedik, emellett 397 650 forint költségtérítést is kap. Gyöngyösi Ferenc alpolgármester illetménye 2,12 millió forintra, költségtérítése 318 120 forintra, Berényi Károly társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja pedig 795 300 forintra, költségtérítése 119 295 forintra emelkedik.