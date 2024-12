Pert vesztettek Márki-Zay Péterék, mélyen zsebbe nyúlhat a hódmezővásárhelyi önkormányzat

Csaknem hetvenmillió forintot kell megfizetnie Hódmezővásárhely önkormányzatának a Volánbusz részére – hívta fel a figyelmet Promenad24. Mint írták, a közlekedési társaság jogerősen pert nyert a város ellen, miután a korábbi tartozások miatt bírósághoz fordult.

A városi tömegközlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó elmaradások részben már Márki-Zay Péter polgármestersége alatt keletkeztek. Mindez abból a városvezetői előterjesztésből derül ki, melyet keddi ülésén tárgyal majd a közgyűlés.

A hírportál emlékeztetett: Márki-Zay Péter a 2024. évi költségvetés módosítására tett javaslatot a képviselőknek. Indítványában az áll, azért van szükség a csaknem hetvenmillió forintos polgármesteri átcsoportosításra, többek között az általános tartalék terhére, mert a város a jogerős bírósági alapján meg kell, hogy fizesse a korábbi évek tartozásait a Volánbusz Zrt.-nek.

Az elmaradások 2017-ben, illetve részben már Márki-Zay megválasztása után, 2018-ban keletkeztek

– hangsúlyozták.

A közlekedési társaság követelése ellenére a város az elmúlt években nem fizetett, a Volánbusz pert indított, s a bíróság neki adott igazat. A Szegedi Ítélőtábla az ügyben október 31-én hirdette ki jogerős ítéletét. Ennek értelmében a 2017. és a 2018. évi feladatellátáshoz kapcsolódóan

36,3 millió forint támogatás jár a közlekedési társaságnak, emellett az önkormányzatot 27,1 millió forint késedelmi kamat és 5,9 millió forint perköltség is terheli.

A Pormenad24 felhívta a figyelmet arra is, a felek között további peres eljárások is folyamatban vannak. A Volánbusz a 2018-ban elnyert tender alapján 2019. januártól 2023. december 31-éig is menetrend szerint közlekedtette buszait Hódmezővásárhelyen, de a Márki-Zay vezette város csak a 2019-es teljesítést rendezte. A 2020–2023-as évek szolgáltatási díjai után kamatokkal együtt mintegy négyszázmillió forintot követel még a várostól az állami vállalat.