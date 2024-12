Új korszak indul az online ügyintézésben

Csak a biztonságosabb módon léphetünk be a közszolgáltatásokat nyújtó állami szervek ügyintéző felületére január 16-tól. A nemsokára megszűnő ügyfélkapus beléptetésnél csupán egyetlen azonosító (név) és jelszó kombinációjára van szükség, ez pedig nem elég biztonságos.

Az Ügyfélkapu+ új, úgynevezett kétfaktoros beléptetése jócskán megnehezíti az illetékteleneknek a bejelentkezést, hiszen adott esetben hiába szerezték meg a felhasználónevet és a jelszót, az nem lesz elég.

A második védvonal ugyanis egy applikációs azonosítás, amely a felhasználó birtokában lévő mobileszközzel végezhető el. A változás csak a belépést érinti, míg az állami oldalakon (mint a Magyarorszag.hu, a Tarhely.gov.hu vagy az Eeszt.gov.hu) az eddig ismert módokon lehet ügyet intézni továbbra is.

Így kell váltani – lépésről lépésre

Az Ügyfélkapu+ mellett egy úgynevezett autentikátort, vagyis hitelesítő applikációt is használni kell az azonosításhoz. Nem baj, ha ez nem hangzik ismerősen, valójában a legtöbb okostelefonra gyárilag telepítenek ilyen applikációt, például a Google Hitelesítőt. Ha ez még sincs a telefonon, le lehet tölteni, ahogyan a NISZ Hitelesítőt vagy a Microsoft Authenticatort is.

Az Ügyfélkapu+ igénylése néhány lépésben elvégezhető. A megszokott módon be kell lépni a Központi Azonosítási Ügynökön keresztül, majd az Ügyfélkapu+ igénylése gombra kattintani. Ezután a képernyőn megjelenő QR-kódot a telefonnal beolvasva, egy hat számjegyű kód jelenik meg, amit be kell írni a regisztrációhoz. A lépések az alábbi videón is megnézhetők.

Arra érdemes figyelni, hogy a hitelesítő app harminc másodpercenként új kódot generál, tehát, ha már új kódot látunk a telefonon, ne írjuk be az előzőt, mert nem fog működni.

Digitalizálódó állampolgárok

Az állami ügyintézést nyújtó weboldalakra a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazással is be lehet lépni, de ennél jóval többet nyújt: lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy online intézhessék a különböző hivatalos ügyeiket és hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz. Célja, hogy megkönnyítse a közszolgáltatások igénybevételét és elősegítse az ügyintézést a digitális térben. Jelenleg alkalmas hivatalos rendőri igazoltatásra, és bemutatható rajta az erkölcsi bizonyítvány, de a szolgáltatás folyamatosan bővül majd.

Ahogyan Rogán Antal az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt nemrégiben kifejtette, 2025-ben elindul a digitális gépjármű-ügyintézés is, és egy későbbi időpontban a családi életeseményeket is lehet a DÁP-pal intézni. Megújul majd az e-papír intézményrendszere is, így az államnál elindított ügyek intézése szintén egyszerűsödik és folytatható a DÁP-os azonosítás segítségével.

Az ilyesféle alkalmazásoknál, fejlesztéseknél felmerül a kérdés, miként garantálható a felhasználók adatainak biztonsága. Erről a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kifejtette, hogy a digitalizáció területén az állam feladata kialakítani a megfelelő szabályozást, garantálni a biztonság kereteit és elvégezni a szolgáltatások széles körű digitalizációját. – Az adataink széles körben megvannak az államnál, egyetlenegy új adatot nem keletkeztetünk a DÁP-pal. Csak olyan adatokat használ az állampolgár és bocsátunk egyszerűbben a rendelkezésére, amelyek mind megvannak az államnál” – hangsúlyozta Rogán Antal.

Technikai feltételek

Az alkalmazást iOS vagy Android okoseszközökre lehet ingyenesen letölteni, de a megfelelő működéshez – a Magyarorszag.hu tájékoztatója szerint – az eszköznek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

Operációs rendszer: legalább iOS 16, iPadOS 16, Android 10.

Feltört, azaz jailbreakelt vagy rootolt eszközön az alkalmazás nem használható.

Huawei készülékeken nem használható az alkalmazás, kivéve azokat, amelyeken Android operációs rendszer fut (nem pedig Magic OS), valamint amelyeken hivatalosan elérhetők a Google szolgáltatásai, köztük a Google Play.

A letöltést követően meg kell adni egy PIN-kódot, engedélyezni kell a biometrikus azonosítást (arcfelismerést/ujjlenyomat-olvasást), az értesítéseket és a kamera használatát. Ezután regisztrálni kell az alkalmazásba, amihez a személyazonosság igazolása szükséges a Kormányablakban vagy eSzemélyi segítségével. Kormányablakos regisztráció során az ügyintéző ellenőrzi a személyazonosságot. A regisztrációhoz magunkkal kell vinni az okostelefont, amelyre letöltöttük az alkalmazást, illetve a személyazonosító igazolványt, jogosítványt vagy útlevelet. Fontos, hogy a készüléken legyen mobilinternet – szól az ismertető.

Nem kötelező

Természetesen előfordulhat, hogy valaki nem szeretne vagy nem tud csatlakozni a DÁP-hoz, illetve az Ügyfélkapu+ rendszerhez, mivel nincs elegendő informatikai ismerete vagy nem rendelkezik a megfelelő eszközzel. Ők továbbra is igénybe vehetik a Kormányablakok szolgáltatásait, csakúgy, mint a Kormányablak-buszokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Illyés Tibor)