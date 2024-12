Újabb eltűnt gyermek tragédiája került reflektorfénybe Till Tamás temetésén

Sortársi barátként vett részt Till Tamás csütörtöki temetésén Szathmáry Niki édesanyja, Iszály-Szilágyi Edit – adta hírül a Beol.

A portál emlékeztet, a gyulai Szathmáry Niki tragédiája a mai napig a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb és legfájóbb rejtélye, ugyanis azt még mindig nem lehet tudni, hogy az 1998. január 14-én néptáncóráról hazafelé tartó, akkor hét és fél éves Szathmáry Nikolettel mi történt. A kislány földi maradványait három évvel később nádvágók találták meg egy zsákba rejtve. Bebizonyosodott tehát, hogy ő is gyilkosság áldozata lett.

Till Tamás 2000 májusában tűnt el, ezt követően barátság alakult ki a két édesanya között. Iszály-Szilágyi Edit és Tillné Kati sokszor beszéltek arról, hogy mit lehetne még tenni.

– Amikor Nikikét megtalálták, ők is eljöttek a temetésére, hogy osztozzanak a fájdalmamban, a fájdalmunkban. Kölcsönösen aggódtunk egymásért, figyeltünk egymásra. Nagyon bíztam benne, hogy ők egyszer élve megtalálják a kisfiukat. Sajnálom, hogy nem így történt. Úgy éreztem, hogy nekem is ott kell lennem a temetésen, hiszen ők is támogattak a legnehezebb időkben is – fogalmazott a portálnak Iszály-Szilágyi Edit.