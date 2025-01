Karácsony folytatja az ígérgetést, talán jövőre megkezdődhet a Városháza park kialakítása

Karácsony Gergely újra nagy ígérgetésekbe fogott a Városháza parkkal kapcsolatban – látható a főpolgármester közösségi oldalán megjelent legújabb bejegyzésében.

Látványterv a projektről (Forrás: Facebook/ Karácsony Gergely)

Emlékezetes, Karácsony még 2019-ben tett ígéretet a budapestieknek a Városháza park megvalósítására, amennyiben főpolgármesterré választják. Az azóta eltelt hat évben megannyi kifogás és mentegetőzés után lényegében semmiféle érdemi előrehaladás nem történt a park kialakításának érdekében.

Most ott tartunk, hogy Karácsony a közösségi oldalán egy ambiciózus hangvételű levélben hírül adta:

a Városháza park kialakítása talán jövőre már megkezdődhet.

A tervek megvalósításának érdekében az elmúlt évek alatt addig jutott a városvezetés, hogy megtiltották a területen a Városházán dolgozók számára a parkolást, kiürítve a teret, valamint sikerült pár látványtervet felmutatni.

Karácsony Gergely azt írta, rajtuk nem múlik majd, hogy a lehető leggyorsabban, a jövő évben már elkezdődjön Budapest új közterének kivitelezése. A főpolgármester hozzátette – Egy ekkora beruházás, annak megtervezése, engedélyezése, a szükséges beszerzések tiszta és átlátható lebonyolítása mindig időbe telik bárhol, bármelyik európai városban.

Kitért arra is, hogy most sincs könnyű dolguk, majd különböző indokokkal igyekezett alátámasztani ezt. Írt szigorú előírásokról, megváltozott építési törvényről és az engedélyeztetésről is. Karácsony Gergely végezetül hozzátette, ha elkészült a park, ott nyílhatnak majd meg a város legmenőbb helyei is, kiülős kávézók, sörözők, infópontok, közösségi terek.