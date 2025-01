Két hetük maradt a szülőknek, hogy nyilatkozzanak

Már csak két hetük van azoknak a szülőknek, akik gyermekük iskolakezdését szeretnék halasztani.

A tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek az Oktatási Hivatal informatikai felületén nyújthatók be január 20-ig.

Az Oktatási Hivatal (OH) közölte, amennyiben egy szülő – esetleg gyám – valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló, azaz 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között született gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be halasztásra irányuló kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot, például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentumot, mellékelhet. – Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szülő szerint éppen az indokolt, hogy a még nem tanköteles, vagyis 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság is felmérje

– közölték.

A Nool.hu összefoglalójából kiderül, az OH honlapján elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP-alkalmazással hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak.

Az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását.

A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg – tájékoztatta az érintetteket az Oktatási Hivatal.

