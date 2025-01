Olyan időnk lesz 2025-ben, hogy csak kapkodhatjuk a fejünket

Az új évvel átléptünk 2025 januárjába, a MeteoPlaza Agroinformon megjelent elemzése szerint ebben a hónapban változatos időjárásban lesz részünk. Január első hetében a megélénkülő szél kisöpri a ködöt, majd meleg- és hidegfrontok váltják egymást.

Az első hétvégén sok csapadék is érkezik, lehet

hó, havas eső, eső.

Január 13. és 19. között kelet felől igen hideg, fagyos, aránylag száraz levegő érkezik térségünkbe. Emiatt kevés lesz felettünk a felhő, és így erős lesz az éjszakai lehűlés. Többfelé lesz még havas a táj, ezeken a vidékeken különösen erős fagy várható, akár mínusz 10, mínusz 15 fokig is csökkenhet éjszaka a hőmérséklet.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A hosszú távú előrejelzés szerint a hónap utolsó hetében eleinte érvényesül az észak-európai anticiklon hatása, ám ekkor már egyre hidegebb levegőt szállít fölénk, emiatt csökken a nappali felmelegedés mértéke.

A hónap utolsó napjaiban már inkább a hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon hatása alá kerülünk.

Emiatt ekkor változékonyabbra, csapadékosabbra fordul ismét az idő, de továbbra is hideg, fagyos levegő érkezik fölénk a magasban.

Korán jön a tavasz

Február első harmadában többször is, majd a hónap utolsó napjaiban egyaránt várható kiadósabb csapadék, a kettő között lesz egy elnyúló száraz időszak. A hónap első harmadában jobbára enyhe időnk lesz, majd a szárazabb időszak erősebb faggyal is együtt járhat, de a hónap végén a csapadékos idővel együtt enyhülés is érkezik.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

Március közepén a közeledő hidegfront előtt nagyon meleg levegő érkezik. Egy csapásra kitavaszodik, 15 fok feletti csúcshőmérséklet is valószínű.

A front átvonulását követően átmenetileg fagyos időnk lesz, de csak pár napig. A hónap utolsó dekádjában ismét enyhül az idő, sőt a hónap végén már 20 fok lesz a jellemző csúcshőmérséklet.

Májusban komolyabb csapadékot adó frontrendszer legfeljebb a hónap utolsó harmadában érkezhet,

így a havi csapadékot nagyrészt záporok, zivatarok adják majd, emiatt szeszélyes területi eloszlásra számíthatunk.

Nagy területre kiterjedő, erős fagy nem valószínű, de a hónap első napjaiban a szokásosnál hűvösebb időnk lesz. Utána a hónap közepéig a 15-20 fok körüli, a hónap második felében már a 20-25 fok vagy a fölötti csúcshőmérséklet lesz a jellemző – írja a Tolna vármegyei hírportál.

Változékony nyár és ősz

Júniusban a záporok, zivatarok mellett több időjárási front is várható, így csapadékosnak ígérkezik a hónap. Hőmérsékletben az átlagra számíthatunk, a hónap közepén hidegfront hatására élhetjük át a legmelegebb és a front átvonulása után a leghidegebb napokat. Ezt leszámítva szélsőséges hőmérséklet nem várható.

A frontok nagyobb csapadékot csak július közepén hozhatnak. Hosszabb csapadékmentes, száraz periódusok is lehetnek. A csúcshőmérséklet gyakran emelkedik 30 fok körüli értékre, sőt

a hónap végén 35 fok fölötti forróság várható.

Tartósan száraz időszak nem valószínű augusztusban. A frontok miatt szeszélyesen alakul a hőmérséklet, lesznek forróbb és hűvösebb napok is. Tartósan magas hőmérséklet nem valószínű, ám drasztikus lehűlés sem.

A szeptember változékonynak ígérkezik, a hónap második felében hűvösebbre fordul az idő. Kiadósabb eső a hónap elején jöhet, aztán hosszabb csapadékmentes időszakokra is készülhetünk. Októberben őszi idő lesz sok napsütéssel és kevés csapadékkal. A hőmérséklet ritkán haladja meg a 25 fokot, 20-a után hűvös időszak következik.

Az amerikai modell csak tíz hónapra készít előrejelzést, így az év utolsó két hónapjáról még nem lehet sokat tudni.