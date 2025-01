Újabb öt év telhet el Budapesten a villamos vonalak bővítése nélkül

Úgy tervezi a pesti fonódó villamost a főváros vezetése, hogy a tarlósi érában készült, a dél-budai fonódó villamos vonalat sem sikerült befejezniük – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna. Kiemelte, Budafokon továbbra is négy megálló várja, hogy becsatlakozhasson a dél-budai fonódóba. Ezek közül van egy olyan megálló, ahol 2025-ben a sínekre ugrálnak le az utasok. Ezzel szemben most a főváros a belváros szívében, a Bajcsy-Zsilinszky úton terveztet villamosvonalat.

Tervek nélkül nem lehet kivitelezni, de a már meglévő terveket sem hajtotta végre a főváros vezetése. Egy idő után ott fogunk tartani, hogy tele lesz a padlás tervekkel, és semmi nem valósul meg. Erre jó példa egyébként, hogy az előző ciklusban hat méter új sínt sikerült megépítenie Karácsony Gergelynek

– tette hozzá a képviselő, majd elmondta, rendkívül problémás, hogy miközben bringás sztrádáról álmodozik a főpolgármester, és az prioritásként kezeli, hogy ezt mindenképpen meg kell valósítani, aközben Budapest közlekedése egyre rosszabb állapotban van.

– A TomTom navigációs rendszer statisztikái szerint napi 34 percnél is többet töltenek immáron a budapestiek dugóban. Amit mindig szoktunk mondani a Fidesz-KDNP frakcióban, hogy nem elég a tiltásokat, az autó ellenes intézkedéseket, a rosszul tervezett és kivitelezett, balesetveszélyes, a lakók érdekeit erősen sértő bringa sávokat felfesteni, meg kell teremteni az autós közlekedés alternatíváját – emelte ki Szepesfalvy, aki szerint rendkívül problémás, hogy az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására képtelen önerőből a főváros.

– A főpolgármester abban reménykedik, hogy uniós pályázati forrásokat fog tudni a kivitelezésbe is bevonni. Mindeközben pedig meg sem próbálják teremteni helyes gazdálkodással azokat a forrásokat, amikkel legalább elindíthatnák a kivitelezést. Karácsony a már ismert modellt használja továbbra is. Vagyis azt állítja, hogy ő semmiről sem tehet, pusztán egy áldozata a körülményeknek. Az előző ciklusban egy meggyőző balliberális többséggel a háta mögött tette ez, ezzel szemben most a Karácsony mögé felsorakozott Tisza-DK-Vitézy koalícióval egy meggyőző balliberális többséggel a háta mögött nem tehet épp semmiről. Mindeközben azért van pénz a fővárosban Jávor Benedek irodájának brüsszeli fenntartására, amelynek a költsége most már a többszörösébe kerül, mint néhány évvel ezelőtt – tette hozzá a képviselő, aki szerint a rendszerváltás után, a Demszky Gábor által fémjelzett időszak egyik legnagyobb bűne az volt, hogy rengeteg kötöttpályás közlekedési opciót szüntetett meg Budapesten.

– Ezeket a vonalakat most pótolni jóval nehezebb. Bizonyára nem a legfontosabb dolog a belvárosi közlekedést tovább fejleszteni, miközben a külső kerületekben a fővárosi kezelésű utak egyre rosszabb állapotban vannak, a BKV járatainak hálózata a külvárosi részeken egyáltalán nem kielégítő, 6 éve várnak ezek a kerületek, ahol több, mint 600 ezer budapesti él közlekedési csomópontok fejlesztésére, vagy egyszerűen csak a forgalmas utak mentén elhelyezkedő iskolák, óvodák környezetében egy-egy gyalogátkelőhely kiépítésére olyan érzés ez, mintha a városvezetés szempontjából 2019-ben megállt volna a külvárosokban az idő – jegyezte meg a politikus, majd elárulta, a 2019 előtti időszakban volt például egy jól működő tér-köz pályázat, és a fővárosi beruházásoknak se az volt a fókusza, hogy kizárólag a belvárosi részekre fordítsák ezeket az összegeket, hanem kifejezetten volt arra szándék, hogy a külvárosokban élő több mint 600 ezer ember életét is megkönnyítsék.

Karácsony Gergely pedig már évek óta, róluk feledkezik meg. Mi ezt nem fogjuk annyiban hagyni! Minden peremkerületbe el fogunk látogatni, hogy megismerjük az ott élők problémáit, mi az, amire évek óta hiába várnak megoldást, láthatóvá fogjuk tenni ezeket a problémákat, nem csak a városvezetés számára, de egész Budapest kell, hogy lássa, mi az eredménye annak, hogy a Karácsony által vezetett fővárosi balliberális többség magára hagyta a külvárosokat

– zárta a beszélgetést Szepesfalvy Anna.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a tervek szerint a Bajcsy-Zsilinszky úton építendő, alig több mint két kilométeres bővítéssel összekötnék a Budafokról és Kelenföldről a Deák térre tartó, illetve a Lehel tér és Káposztásmegyer közötti vonalakat.

A vonal építésének most megindulnak az előzetes tervezési munkálatai. A projekt ezen része várhatóan 2027-re fejeződik be, utána kezdődhet meg a villamosvonal építése. Azt azonban jelenleg nem lehet tudni, hogy a főváros miből fogja finanszírozni a vonal építését, ugyanis az uniós források kizárólag a tervezésre állnak rendelkezésre.

Karácsony Gergely akkor közölte: az Újpest–Újbuda villamostengely esetében az egykor felszámolt vonalakat építik vissza. A projekt keretében a főpolgármester bejelentése szerint megújul a Nyugati tér, és lebontják a felüljárót. Azonban az egyenlőre nem világos, hogy az uniós forrásokból készülő terveket milyen pénzekből fogja a főváros megvalósítani.

Forrás: BKK

Horváth László, a BKK beruházási igazgatója 2024 márciusában arról számolt be, hogy egy 2,3 kilométeres szakasz tervezését kezdik meg. A teljes vonal pedig 22 kilométer hosszúságú lesz. Még nem készítették el a döntéselőkészítő dokumentumot, vagyis konkrét terveket egyelőre nem tud felmutatni a BKK. A projekt ütemezése szerint 2024 harmadik negyedévében fogják elkezdeni a tervezést, a konkrét megvalósítás pedig a források függvényében 2027–2028-ban indulhat el.