Kocsis Máté: Minden húsbavágó kérdésben befolyásolási kísérleteket tettek az amerikaiak

Mint mondta, a Szuverenitásvédelmi Hivatal a kormánytól független intézmény, a korrupciós hálózat ügyében viszont az államnak, a kormánynak kell először egy tényfeltáró munkát végeznie, ami kétoldalú kapcsolatokon alapszik. – A magyar kormánynak kapcsolatba kell lépnie az Egyesült Államokkal, a kormánymegbízott dolga lesz, hogy kiutazzon, és gyűjtsön be minden adatot, hiszen amit ma a sajtón keresztül látunk, az csak töredéke a valóságnak – tette hozzá. A politikus megjegyezte: nemcsak Soros-pénzekről, hanem amerikai állami pénzekről is szó van, és meglepő, hogy számos más vállalati, alapítványi érdekkör is támogatja a hazai szélsőséges, liberális köröket, ellenzéki pártokat.

Meg kell nézni azt is, hogy Brüsszelből hány millió euró – több tízmilliárd forint – érkezik azért, hogy magát függetlennek mondó, valójában liberális médiát, aktivistákat, tüntetéseket finanszírozzanak. Az országgyűlés tavaszi ülésszakának nagy munkája lesz az ehhez kapcsolódó jogalkotás

– szögezte le.

Beszélt arról, hogy ezek a szervezetek, személyek, médiafelületek, aktivisták szeretnek a félárnyékban, árnyékban lenni. – Az, hogy megmutatjuk, kik ők, mennyi pénzt kaptak, és mire költötték, hogyan próbáltak Magyarország szuverenitásán sebet ejteni, önmagában terhelő, zavaró dolog, a nyilvánosság erejét kellően erősnek tartom – húzta alá. Hozzátette, hogy a parlamentnek egy az Egyesült Államokban érvényben lévő Magnyitszkij-törvényhez hasonló, hacsak nem ugyanazt a törvényt kell elfogadnia, mert ami az amerikaiaknak jó, az Magyarországon is jó lesz. Mindennek párosulnia kell a Btk. módosításával.

A várható brüsszeli reakciókra vonatkozó kérdésre Kocsis Máté azt mondta, hogy a brüsszeli liberális elit akkor is eljárásokat kezdeményez Magyarország ellen, ha nem tesz semmit.

Brüsszellel eljutott a viszonyunk oda, hogy teljesen mindegy, hogy mit gondolnak, és ők is így gondolják. Nekünk nem azt kell nézni, hogy mit gondol Brüsszel, hanem azt, hogy van egy új világtrend, egy az Egyesült Államokból fújó szél, ezt a szelet érdemes a vitorláinkba becsatornázni, hiszen az onnan jövő új irányok a szuverenitás védelmét a nemzetállamok megerősítését jelentik, és mi ebben hiszünk

– jelentette ki.