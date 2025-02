Kovács Zoltán elárulta, mire készül a liberális elit

Vége azoknak az időknek, amikor a globalista elit külföldről finanszírozott szervezeteket, médiát és politikai hálózatokat felhasználva ásta alá a demokratikus kormányokat és irányította a közbeszédet. Magyarország felszámolja a hálózatokat és elvágja pénzcsapjaikat – jelentette ki Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott:

a király meztelen! A történelem legnagyobb nemzetközi liberális botránya bontakozik ki a szemünk előtt, ami még annál is súlyosabb, mint gondoltuk.

Évekig összeesküvés-elméletnek bélyegezték, most pedig a balliberális elit kapkodva próbálja eltussolni. A USAID-ről – az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségéről – régóta közismert, hogy a demokraták politikai fegyvere, de most lebukott: a szervezet amerikai adófizetői milliárdokkal avatkozott be szuverén nemzetek politikájába.

A balliberálisok a woke-ot akarták a világra kényszeríteni

Kovács Zoltán szerint

a balliberálisok célja az volt, hogy baloldali nem kormányzati szervezeteket pénzeljenek, manipulálják a médiát és rákényszerítsék a woke- ideológiát a világra, a demokrácia és a jogállamiság álarca mögé bújva.

A USAID Soros György globális hálózatát finanszírozta és az egyik kulcsfontosságú Soros-szervezet, az East-West Management Institute 260 millió dollárt kapott tőle baloldali politikai célok felhasználása érdekében. Az amerikai adófizetők pénze nem fejlesztési programokra ment, hanem Soros birodalmának kiépítésére. Mindezek ellenére a Soros-hálózat nem visszavonul, hanem terjeszkedik, hiszen Soros György fia, Alex maga is elismerte egy Financial Times-interjúban, hogy 85 millió dollárt költöttek 2024-ben Kamala Harris hatalomra juttatására. Ez ugyanakkor csak aprópénz ahhoz képest, hogy apja 32 milliárd dollárt hagyott a globális befolyás fenntartására. Alex Soros nyíltan dicsekedett azzal, hogy több hatalma van, mint a legtöbb politikusnak. – Mi ez, ha nem a hálózatok hálózatának bizonyítéka? – tette fel a kérdést az államtitkár.

A liberális elit Európába teszi át székhelyét

Mint Kovács Zoltán írta, a USAID lelepleződése után a liberális elit most Európába helyezi át a műveleteit, ezt pedig az a Daniel Freund európai parlamenti képviselő árulta el, aki évek óta támadja Magyarországot, és újabban azért agitál, hogy Brüsszel vegye át a USAID finanszírozási szerepét, vagyis az Európai Unió intézményei váljanak a radikális NGO-k és a baloldali média fő pénzforrásává. A Politico nevű lap, amely évekig mocskolta Magyarországot, 34 millió dollárt kapott amerikai szövetségi forrásokból a korábbi demokrata adminisztráció alatt. Ez is mutatja, hogy nem lehet függetlennek tartani.

Vége a globalista elit tobzódásának

Az egyik legkétségbeesettebb lépés, hogy abban a pillanatban, amikor az emberek összekapcsolták a szálakat, az amerikai nagykövetség Budapesten hirtelen törölt 140 sajtóközleményt a weboldaláról, mert ezek a dokumentumok David Pressman volt nagykövethez, ahhoz az emberhez kötődtek, aki a USAID liberális hálózatát működtette Magyarországon.

Amit évekig paranoiának bélyegeztek, most tagadhatatlan valóság: a globalista elit évekig külföldről finanszírozott NGO-kat, médiát és politikai hálózatokat használt fel arra, hogy aláássa a demokratikusan megválasztott kormányokat és irányítsa a közbeszédet, de ennek vége.

„Magyarország soha nem hajol meg külföldi érdekek előtt. Felszámoljuk a hálózataikat, elvágjuk a pénzcsapjaikat és megvédjük a szuverenitásunkat, bármi áron” – fogalmazott az államtitkár.