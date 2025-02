Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Van elég hely a Földön, mínusz Magyarország” + videó

Ismét akcióba lendült két megmondóemberünk a Pikk című podcastműsorunkban. Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró most is a világ eseményeit próbálták megfejteni, de azt, hogy miként jutottak el a magyar popkultúrától Krasznahorkain át és a nyugati lövöldözéseken keresztül Gázáig, csak tőlük tudhatják meg. A magukat csak „Rozmár klub bájarccal és krumpliorral” aposztrofáló médiamunkások ma is kitolták magukból a heti maximumot.

Az már a múlt ködébe veszett, és ez legyen a legnagyobb problémája Ambrózy kollégának, hogy kit ismert fel és kit nem egy átdobott fotóról a jelenlegi magyar popkultúrából, de az, hogy az őt elítélők egy értelmes mondatot nem tudtak kinyögni arról, hogy „mire is gondolt a költő”, sokkal durvább szituáció. Ezt el is engedték újságíróink, majd vékony jégre tévedtek, amikor Krasznahorkai László nemrég adott interjújára tértek rá. Az író ugyanis azt nyilatkozta, hogy Trianon csak egy kastély, de itt nem állt meg, a magyar népet ostobának nevezte és ettől sokkal durvább jelzőket is használt, amit a svéd nyomdafesték természetesen eltűrt, de kollégáinknál kiverte azt a sokat emlegetett biztosítékot. Bayer és Ambrózy szerint az író sokat élt már Berlinben, és finoman szólva alkalmazkodott a környezetéhez.

Az adásban elborzadtak azon is munkatársaink, hogy az elmúlt napokban több nyugati nagyvárosban is emberéleteket követeltek a lövöldözések, éppen egy iskolában vagy a metrón. Megjegyezték, hogy azt nem hozták nyilvánosságra, vajon milyen etnikai háttere van az elkövetőknek, majd hozzátették, a Nyugatot ismerve biztosan az lesz a magyarázat, hogy elszigetelt esetekről lehet szó.

Az erős témák között Gáza is szerepelt, amelyet felügyelet alá venne az USA, és konkrét tervei is vannak a jövőre nézve. Az övezetet egy olyan hosszú évtizedek óta fennálló tábornak nevezték, ahol a Hamász terrorszervezet minden segélyt lenyúlt és elképesztő helyzetbe taszította az ott élő embereket. Adásunkban felmerült az a kérdés, ha áttelepítenék az ott élőket, vajon befogadná-e őket Egyiptom vagy Jordánia, esetleg bármelyik gazdag arab ország. A frappáns és sokatmondó válasz a Pikkből kiderül! Tartsanak velünk most is!

Borítókép: Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró (Fotó: Képernyőkép -YouTube)