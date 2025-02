Rapid délutáni friss - „Nem csak a húszéveseké a világ” + videó

A Kormányinfón elhangzott friss információkat szemlézte Rapid című délutáni műsorunkban Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet munkatársa és Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu újságírója, televíziós műsorvezető. Kiemelték, hogy már nem csak a fiatalok, hanem az idősek is jogosultak otthonfelújítási támogatásra, amire eddig nem volt példa, de most sem tudták kihagyni a műsorból Rákosrendező ügyét.

Bár a miniszterelnök már tegnap megszellőztette, hogy az ötezer főnél kisebb településéken élő idős emberek is kaphatnak otthonfelújítási támogatást, erről részletesen Vitályos Eszter kormányszóvivő és Karácsony Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be. A fiatalok hasonló típusú támogatása már nem jelentett meglepetést kollégáinknak, akik kiemelték, hogy ha egy idős ember az úgynevezett „Kádár-kocka” jellegű épületre vagy hasonlóra vesz fel támogatást, amelynek a maximuma hatmillió forint, csak a felét kell visszafizetnie, de azt is csak háromszázalékos hitelkonstrukcióban. Munkatársaink részletesen felsorolták, hogy milyen támogatásokat kaphatnak még az emberek a fiataloktól az idősebb korosztályig.

Adásunk végén megemlítették ismét Rákosrendező ügyét, amelynek elővásárlási jogával élt a főváros, amit a kormány tudomásul vett, de azt még nem tudni, Karácsonyék miből fizetik majd ki a területet és annak rekultivációját, valamint a beruházásokat. Dezse Balázs pikírten megjegyezte, ha kifutnak az időből, majd ezt is rákenik másokra, hogy „rákényszerítették őket a vásárlásra”, holott ilyen opció fel sem merült. Többet is megtudhatnak a délutáni Rapidból!

Borítókép: Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet munkatársa és Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu újságírója, televíziós műsorvezető (Fotó: Képernyőkép - YouTube)