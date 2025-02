Rapid délutáni friss – A sírásó, a raboskodó és a vádaskodó + videó

Új írással jelentkezett Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója, amelyben Európa és Németország sírásójának nevezte Angela Merkelt, rossz híreket kapott Óbuda rácsok mögött ülő polgármestere, és a Transparency International szerint hazánk a legkorruptabb országok listáján durva helyen szerepel – a többi közt ezeket a témákat járta körül Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese és Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója a Rapid délutáni adásában.

Ahogy Czirják fogalmazott, nem véletlen, hogy most jelent meg a Terror Háza főigazgatójának írása, ugyanis a héten érkezik hazánkba az AfD elnöke.

Hogy műhelytitkokat is eláruljunk, korábban volt egy „meg nem támadási szerződése” Németországnak és Magyarországnak, miután hazánk kilépett a néppártból.

Ez változott meg Manfred Weber óta, aki többször is kesztyűt dobott a magyarok arcába. Kollégáink elemzői véleményeket is megvitattak, ugyanis korábban sokan egy igazi zseniként emlegették Merkelt, holott nem csinált mást, csak „tüzet oltott”, ilyen volt az elhibázott migrációs politikája is, de ahogyan kiszorította politikai ellenfeleit, az sem mondható szépnek, valamint gyávaságát is felemlegették munkatársaink az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban.

Közben szintén friss információ, hogy május közepéig meghosszabbították Kiss László óbudai polgármester letartóztatását a hatóságok, aki továbbra sem hajlandó lemondani hivataláról, hanem a börtönből helyettesein keresztül irányítja III. kerületet.

A Transparency International továbbra sem bír magával, hiába derült ki, hogy a Soros Györgyhöz köthető szervezetek amerikai dollárokból destabilizálták volna Magyarországot is, a Transparency most is azzal büntet minket, hogy a korrupciós lista legaljára sorolta hazánkat alaptalanul. Bővebben, többet a Rapidban!