Egyéves kisgyerek is megsérült a bócsai frontális balesetben

Áttért a szemközti sávba egy Jakabszállás felől érkező autó Bócsa főutcáján, egy buszmegállónál,

ahol frontálisan összeütközött egy másik autóval.

Azt még nem tudni, pontosan mi történt, mi okozta a balesetet, ezt a Kiskőrösi Rendőrkapitányság szakértői még vizsgálják. Az viszont biztos, hogy a vétkes sofőr kocsijában egy háromfős család utazott – olvasható a Baonon. A képek alapján pedig az is megállapítható, hogy olyan erejű volt az ütközés, amitől a légzsákok is kinyíltak.

A helyi hírportál információi szerint a balesetben a vétkes autóban ülő nő és 1 éves gyermeke megsérült.

Őket a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára vitték. A vétlen autót vezető nő komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet.

