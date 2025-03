Könnyítik a gépjármű-ügyintézést Budaörsön

– Ha az állam valóban polgárközpontú akar lenni, akkor neki kell odamenni a polgárokhoz – mondta közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor a Budaörsi Kormányablak gépjármű-ügyintézési pont átadási ünnepségén felidézte, hogy tizenöt éve indították a „kormányablak vállalkozást”, amivel akkor azt a célt tűzték ki, hogy polgárbarátabbá tegyék a ügyintézést.

– Olyan ügyintézési pontokat hoztunk létre, amelyek az állampolgárok részére könnyen kezelhetővé teszik az állammal szembeni adminisztrációs kötelezettségeik teljesítését,

az állam részére pedig könnyebbé és kellemesebbé teszik az állampolgárokkal való kapcsolatfelvételt. Minden alkalommal egy kicsi örömünnep, ha újabb kormányablakot nyithatunk meg – közölte, hangsúlyozva, amellett, hogy egyre korszerűbb technikákat vehetünk igénybe, nem szabad elhanyagolni a személyes találkozást, személyes ügyintézést lehetővé tevő terek kialakítását sem. – Az államnak kell odavinnie az ügyek intézését, ahol a polgárok a hétköznapi életüket élik vagy a munkájukat folytatják.

Ennek tökéletes példája itt ma ez a budaörsi gépjármű-ügyintézési pont

– emelte ki. Hozzátette: Budaörsön rengeteg autókereskedés van, így a személygépkocsik üzembe helyezésével kapcsolatos ügyintézés sokkal nagyobb számban fordul elő, mint az ország más pontjain. – Mivel a magántőke is az állam segítségére sietett, a józan ész mentén haladva megtaláltuk a közös érdekeket, ami a közjó és a „magánjó” találkozási pontja. Ez a vállalkozók érdeke is – fogalmazott.

Navracsics Tibor reményét fejezte ki, hogy a közigazgatás a jövőben is tartani tudja a lépést az egyre gyorsuló és egyre versenyképesebbé váló magyar nemzetgazdasággal, illetve hogy a jövőben is segíteni tudják Magyarország versenyképesebbé válását.

Tarnai Richárd főispán a megnyitón azt mondta: a most átadott helyszínen a rugalmasság jegyében

nem klasszikus kormányablakot, hanem egy kifejezetten a gépjárművek ügyeivel foglalkozó pontot hoztak létre.

– Ez az országban a kilencedik, Pest vármegyében pedig a harmadik ilyen. Azt láttuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben egyre több lett a gépjárművekkel kapcsolatos ügy, mostanra az ügyintézés több mint ötven százalékát tették ki ezek az ügyek. Fontos, hogy az egyéb ügyet intézők is jól járjanak, a kereskedők is egy helyen tudják intézni nagy tételben az ügyeiket. Emellett a kormányablakok dolgozói is sokkal nagyobb tempót tudnak diktálni, ha egyfajta ügytípusra állnak át – hangsúlyozta. A főispán szavai szerint 2009-ben 62 ezer új gépjármű üzembe helyezés történt Magyarországon, ez 2024-re 126 ezerre módosult, ezért szükséges, hogy újabb ügyintézési pontot hozzanak létre erre a célra.