Viharos szél, zápor, zivatar – esős lesz az ünnep + videó

A nap hátralévő részében az ország déli feléhez hasonlóan északon, északkeleten is csökken a felhőzet és ott is gomolyfelhős idő várható – adta hírül előrejelzésében a HungaroMet. Mint írták, ezzel együtt az összefüggő csapadékot is záporok, zivatarok váltják fel. Estétől délnyugat felől újra befelhősödik, és egyre többfelé ered el az eső.

Szombaton előbb a Dunántúlon, majd a déli óráktól északon másutt is csökken a csapadékhajlam, de a déli tájakon továbbra is lehet eső, és zápor, zivatar kialakulása sem kizárt. A déli, délnyugati szél pénteken az ország déli felén megerősödik, holnap az északira, északkeletire forduló szelet kísérhetik erős lökések elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten.

Szombaton az ország jelentős részén eső várható (Forrás: HungaroMet)

Emellett zivatarokhoz kapcsolódóan fordulhatnak elő viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6, 7, délkeleten 16, 20 fok is lehet.