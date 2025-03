Az óbudai korrupciós botrány másik kulcsfigurája is szabadulhat

Lapunk írta meg elsőként, hogy Czeglédy Gergő, Óbuda volt alpolgármestere, akit a nyomozó hatóság a DK-s Kiss László polgármesterrel együtt százmilliós korrupcióval gyanúsít, szabadlábra kerül, kiengedik a börtönből, bűnügyi felügyelettel. Az ügyészség is ezt az enyhébb kényszerintézkedést kezdeményezte. Most megtudtuk, hogy ezzel egy időben –

a Pécsi Törvényszék döntése alapján – Z. Zsoltot is kiengednék a börtönből.

Csakhogy ebben az esetben az ügyészség fellebbezett a döntés ellen, ezért az még nem jogerős.



A harmadik kerületi korrupciós ügy egyik kulcsfigurája, „pénztárnoka” így váratlanul szabadlábra kerülhet, annak ellenére, hogy azoknak a bűncselekményeknek, amelyekkel vádolják, büntetési tétele akár húsz év is lehet.



A baloldalhoz köthető Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. és sok más, strómanokon keresztül működtetett cég tényleges tulajdonosát, irányítóját egy éve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, közbeszerzések befolyásolása és minősített több rendbeli vesztegetés miatt vették őrizetbe, majd helyezték előzetes letartóztatásba.

A nyomozók szerint Z. Zsoltnak igencsak sok van a rovásán. Úgy tudjuk, egy másik ügyben folytatott nyomozás eredményeként helyezték előzetes letartóztatásba a pécsi bíróság döntése alapján tavaly márciusban. Látszólag ettől független az óbudai korrupciós botrány, de valójában a kettő szorosan összefügg. Megbízható forrásból származó információnk szerint az operatív eszközökkel folytatott nyomozás derített fényt Z. Zsolt és Óbuda baloldali városvezetőnek illegális kapcsolatára. Többek között arra, amint a vesztegetési pénzt megkapják.



Nyílt titok, hogy a Pannon Park Forest Kft. hosszú éveken ár sok baloldali fővárosi kerülettel nagyon is előnyös szerződéseket kötött parkfenntartásra.

Az ügy kulcsfigurája most szabadlábra kerülhet, miközben Kiss László polgármester továbbra is börtönben.

Jogászi, szakmai vélemények szerint jogosan merül fel a kérdés, hogy Z. Zsolt vádalkut kötött és mindent kitálalt? A döntés nem jogerős.

Borítókép: Kiss László Óbuda–Békásmegyer polgármestere, ő börtönben marad, a „pénztárnok” azonban szabadulhat (Fotó: Havran Zoltán)