Orbán Viktor: A szabadság a nemzeté

Ahogyan korábban megírtuk, Orbán Viktor március 15-én a Nemzeti Múzeum előtt mondott ünnepi beszédet. A miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában is idézett ebből, kiemelve: – A szabadság a nemzeté. Ez az ország, a magyarok országa, a miénk. Máséra nem vágyunk, ezt viszont nem adjuk. Nem vehetik el tőlünk sem erővel, sem fenyegetéssel, sem hízelgéssel.

A bejegyzéshez képeket is csatolt a nemzeti ünnepen tartott rendezvényről.

„Mi vagyunk a jövő”

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar szabadság eszméje évszázadok óta meghatározó, és nemzedékről nemzedékre tovább él. Mint mondta, március 15-e minden magyar számára rendelt nap marad, amíg egyetlen magyar is él a Földön. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a független nemzeteké és a patriótáké a jövő. Hozzátette, hogy bár sokan próbálták elszigetelni Magyarországot, a világ ma is figyel ránk.

– Miért kíváncsi ránk a fél világ? Biztosan nem a gazdaságunk vagy a haderőnk miatt. A magyarok eleme a szabadság. A magyar ember akkor van elemében, amikor a szabadságáért harcol – fogalmazott.

A szabadságharc ma is tart

Orbán Viktor szerint a mai szabadságharc sem csak a magyarok ügye, hanem az egész nyugati világ lelkéért vívott küzdelem része. Úgy fogalmazott, hogy „át akarják terelni gyermekeinket és unokáinkat a természetellenes életmódok káoszába”, és háborúba akarják sodorni Európát. A kormányfő szerint azonban Magyarország kiállt az elvei mellett, nem engedte, hogy elfoglalják sem a parlamentet, sem a kormányt, sem az országot. Hangsúlyozta: „Tizenöt éve már, hogy nem bírnak velünk”, és szerinte most a nyugati világ patriótái is erőre kaptak.