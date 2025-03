Sikeres a dílerek elleni hajtóvadászat, már több mint egymázsányi drogot foglalt le a rendőrség

Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kormány szigorúan fellép, március elsejétől hajtóvadászatot indít a kábítószer-kereskedők ellen. A kormányfő egy pár nappal későbbi interjúban is hangsúlyozta: jelentős probléma az újfajta kábítószerek rohamos és inváziószerű, alapvetően a kistelepüléseket érintő terjesztése, amivel „roncsot csinálnak a gyerekeinkből, és meg is ölik őket végső soron”. Hozzátette: ki kell mondani, hogy a kábítószer-kereskedő „abból él meg és abból csinál pénzt, hogy megmérgezi a gyerekeinket”, és ehhez nincsen joga, ha ezt folytatja, akkora büntetést fog kapni, hogy „le fog szakadni a füle”.

Európa egyik legszigorúbb drogtörvénye

A döntés hátterében az olcsó, szintetikus kábítószerek terjedése áll. Az olcsó dizájnerdrogok, mint például a kristály, a biofű, a herbál, a hátrányosabb helyzetű csoportokban terjednek, ugyanis ezekből egy adag már pár száz forintért elérhető, ezt pedig szinte bárki meg tudja fizetni. Magyarországon egyébként Európa egyik legszigorúbb drogtörvénye van érvényben, súlyos, öttől tíz-húsz évig vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható egy drogkereskedőre, de a probléma ettől függetlenül hazánkban is jelentős.

Új kormánybiztos koordinálja a hajtóvadászatot

Éppen ezért a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosnak március elsejétől Horváth László fideszes képviselőt nevezte ki a miniszterelnök. Az ő feladata, hogy a rendőrséggel, illetve az érintett tárcákkal együttműködve egy olyan kábítószer-ellenes akciótervet dolgozzon ki, amelynek célja a zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozás megvalósítása, a kábítószer-kereskedelemmel szembeni fellépés erősítését célzó intézkedések megtétele. Koordinálja az akcióterv végrehajtását, javaslatokat fogalmaz meg az akciótervben foglaltak egységes és hatékony megvalósulása érdekében.

Módosítják az alaptörvényt

Ami szintén nagyon fontos, hogy az alaptörvénybe is bekerül: Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos. Ez egyértelműen megerősíti a kormányt a szintetikus szerek és az ezeket terítő drogkereskedők ellen indított hajtóvadászatban.

Ülésezett az akciócsoport

Kábítószer-ellenes akciócsoport is alakult, amely már ülésezett is a Belügyminisztériumban. Az ülésen részt vettek a rendőrség, az oktatásügy, a szociális terület és az egészségügy vezetői is. A területen összehangolt működésre van szükség – mutatott rá Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, hozzátéve, hogy Magyarországon újfajta módjai terjedtek el a drogkereskedelemnek, nagyon olcsó kábítószereket kínálnak a dílerek nagy számban.

Több száz rendőr foglalkozik kimondottan a drogellenes harccal

Horváth László kormánybiztos, az akciócsoport vezetője tájékoztatása szerint áttekintették és azonosították a legfontosabb beavatkozási területeket, célpontokat. Rendelkezésükre áll egy, a Nemzeti Nyomozó Irodán (NNI) belül működő Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal egy különleges bevetési egységgel, amely bármikor lecsaphat a kábítószer-kereskedőkre. Az NNI-n belül egyébként összesen egy 150 fős drogellenes csapat létezik, és mellettük egy hatvanfős bevetési egység. Ez a hajtóvadászat a rendőrségen belül a Drogellenes totális akcióterv (Delta) néven fut, 2025-ben a magyar rendőrség ugyanis legfontosabb tevékenységének tekinti a kábítószerek elleni küzdelmet. A Delta programban a Nemzeti Nyomozó Iroda keretei között létrejött egység országosan koordinálja a szakmai tevékenységet. Emellett a megyei főkapitányságok is kiveszik a részüket a munkából, mindenhol folyik az akciócsoportok felállítása. Úgy tudjuk, országos szinten több száz rendőr foglalkozik a drogellenes harccal.

Egy mázsa kábítószer, ötszáz előállítás

Horváth László egyébként nem sokkal kinevezése után a Facebookon azt írta, „A drogterjesztők elleni harc sorskérdés: nem érdemelnek sem kíméletet, sem irgalmat. Hajtóvadászat indul.” Valóban nem maradt el a hajtóvadászat, a kormánybiztos csütörtöki beszámolója szerint az elmúlt időszakban ugyanis összesen 3500 rendőr vett részt a különféle akciókban, több mint 200 helyen avatkoztak be és több mint egy mázsa kábítószert foglaltak le – jelentette ki a kerepesi HÉV-megállóban tartott sajtótájékoztatóján Horváth László. A kormánybiztos elmondása szerint a rendőrök több mint ötszáz személyt állítottak elő, közel háromszáz esetben indítottak eljárást és több millió forint mellett autókat és lőfegyvert is lefoglaltak.

Élet-halál harc a dílerekkel

Már március elején lecsaptak a drogkereskedőkre, és Pest vármegyében felszámoltak egy kábítószer-kereskedői hálózatot. Több hónapos komoly felderítőmunka után március elején összehangolt akcióban ütöttek rajta több kereskedőn. Az egyik dílert vezetés közben találták meg, autójával kitört az útzárból, a rendőrök közé hajtott majdnem elsodorva egy rendőrt. A nagy sebesség miatt a gépkocsivezető elveszítette uralmát az autó felett, fennakadt egy padkán. Az utasok megpróbáltak elmenekülni, de elfogták őket és lefoglalták a náluk lévő több millió forint értékű kristályt. Az egyikük otthonában négymillió forint készpénzt is találtak.

Ezzel párhuzamosan hét különböző akció során is fogtak el elkövetőket. Összesen nyolc személyt hallgattak ki gyanúsítottként, hét személy őrizetbe vételét rendelték el. Az akcióban közel hetven rendőr összehangolt munkájára volt szükségük. Az elmúlt időszakban húsz drogterjesztő és nyolcvan fogyasztó ellen indítottak eljárást a vármegyében, illetve négy kilogrammnyi drogot, hétmillió forintnyi készpénz és harmincmillió forint értékű vagyontárgyat foglaltak le a gyanúsítottaktól.

Drograzziák mindenhol

Ugyancsak Pest vármegyében indult a napokban komoly akció a drogterjesztéssel szemben, ennek során, a Delta program részeként 36 helyszínen, nyolc terjesztőt és 33 drogfogyasztót állított elő és hallgatott ki az ebben résztvevő, kábítószerrel kapcsolatos ellenőrzéseket végző 150 rendőr.

Mindezek mellett még a vármegyében 23 szórakozóhelyen történtek ellenőrzések az akció ideje alatt. A razzia során öt embert állítottak elő, akiket őrizetbe vettek. Összességében mintegy másfél kilónyi kábítószergyanús anyag került rendőrkézre, többnyire kristály és marihuána.

Százmilliós marihuánaültetvény, drog a melltartóban és az alsónadrágban

A rendőrség mindenhol, Budapesten és minden vármegyében háborút indított a drogterjesztők ellen. Folyamatosan zajlanak az ellenőrzések és buknak le a dílerek. Budapesten egy német férfi bukott le egy százmilliós marihuánaültetvénnyel , de volt olyan óbudai drogkereskedő, aki stílszerűen cannabismintás alsóneműjében rejtette el a marihuánát, egy nagykanizsai nő pedig a melltartójába dugta el a drogot: az őt igazoltató egyenruhások meglepődve tapasztalták a nő ruházatának átvizsgálásakor, hogy három melltartót is viselt, az egyikből pedig alufóliába csomagolt, zöld növényi törmelék került elő.

Elkapták az iskolánál drogot áruló dílert is

Nem úszta meg az a két debreceni férfi sem, akik kristályt árultak, míg Tolna vármegyében egy szekszárdi drogárusra csaptak le, aki már 2018 óta kereskedett különböző szerekkel és többmilliós bevételre tett szert. Akadt olyan kábítószer-kereskedő, aki a bűnügyi felügyelet hatálya alatt kereskedett droggal. A salgótarjáni férfi a lakásán korábban többször füst fantázianevű, kábító hatású anyagot adott el, ami az előzetes orvos szakértői vélemény szerint pszichoaktív anyagnak minősül. A lebukott dílert azonnal őrizetbe vették és letartóztatták. Egy szintén salgótarjáni férfi pedig egy helyi iskolánál árulta a szert, az ő kezén is kattant a bilincs.

Több ezer adag szert vontak ki a forgalomból egy akció során

Néhány napja a kábítószer-használat elleni küzdelem jegyében összehangolt akciót hajtott végre a kazincbarcikai rendőrkapitányság is öt településen: Kazincbarcikán, Kurityánban, Múcsonyban, Edelényben és Miskolcon. A nyomozók a kutatások során mintegy 2,5 kilogramm drogot, őrlőket és mérlegeket foglaltak le. A kábítószer feketepiaci értéke megközelíti a húszmillió forintot, és körülbelül 5000 adagot vontak ki a forgalomból. Mindezzel szinte egyidőben Veszprém vármegyében is zajlott nyolc helyszínen is akció és összesen tizenhét kábítószer terjesztő és fogyasztó került rendőrkézre.

Vas vármegyében is zajlottak az események, pár napja három férfit fogtak el, akik – egy bűnbanda tagjaiként – széles körben forgalmaztak különböző drogokat. A felderítés során előkerült kábítószerek feketepiaci értéke meghaladja a 33 millió forintot.

Nagy összegű pénz, arany és ékszerek a kábítószer-kereskedőknél

A rendőrség fokozott ellenőrzést tartott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területén is a napokban. Az akció különösen a kábítószerekhez kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, felderítésére, illetve megszakítására irányult. Az ellenőrzésben több mint négyszáz rendőr vett részt, a vármegye bűnügyi és rendészeti állománya, valamint megerősítő erőként a Készenléti Rendőrség nyírbátori egysége.

A rendőrök megyeszerte végeztek közúti ellenőrzéseket, ruházat-, csomag- és járműátvizsgálásokat, igazoltattak köztereken, szórakozóhelyeken, autóbusz- és vasútállomásokon tartózkodókat. A rendőri egységek több mint kétezer főt ellenőriztek, több személyt kábítószer fogyasztásának, birtoklásának gyanúja miatt állítottak elő.

A Szabolcs vármegyei nyomozók az elmúlt napokban a Delta program keretében több, droghoz kapcsolódó ügyben hajtottak végre bűnügyi intézkedést megyeszerte. Fogyasztókat és terjesztőket hallgattak ki, akiktől összességében két kilogramm kábítószergyanús anyagot, valamint a fogyasztáshoz, illetve az árusításhoz szükséges eszközöket foglaltak le. A dílereknél tartott kutatások alatt droggyanús anyag mellett nagy összegben pénzt, arany ékszereket és személygépkocsit is lefoglaltak.

Már vannak eredmények

Az összes vármegyére igaz, hogy a rendőrség sorozatos akciókat indít és vesz őrizetbe dílereket, illetve foglal le kábítószereket. A drogellenes harc persze még nem ért véget, de az tény, hogy a március elejétől még jobban felpörgetett drogellenes harcnak vannak kézzel fogható eredményei.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)