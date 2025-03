Kulcsfontosságú, hogy a magyarok elmondják a véleményüket Ukrajna EU-tagságáról + videó

Európa nagy döntések előtt áll, és sajnos azt látjuk, hogy Brüsszel számára továbbra is Ukrajna az első. A brüsszeli vezetők az európaiak pénzéből akarják folytatni a háborút, és ha ez nem lenne elég, most még Ukrajna EU-csatlakozását is gyorsított eljárásban akarják áterőltetni