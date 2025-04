Döbbenetes részleteket meséltek az istvándi gyilkosságról az ismerősök

A szerda esti brutális emberölés már csak a pont volt az i-n Istvándiban. Az édesapa nem először bántalmazta a feleségét, s ezt a gyerekeknek mindig végig kellett nézniük, hacsak nem voltak részesei ők is. Nem csak egy családot tartott rettegésben az áldozat, a falubeliek elmondása szerint az istvándi „Casanova” korábbi kapcsolataiból is születtek gyerekek – írja helyszíni riportjában a Sonline.

Nem először fordult elő, hogy az apa verte az édesanyát, a fiúnak ezúttal elege lett, és gyilkolt. A gyilkosság tűnt a legjobb megoldásnak, hogy ne legyen többé baj.

Az istvándi tragédia hátterében a szomszédok szerint az alkohol és az agresszió áll. Több falubeli és a faluban dolgozó elmondta: a családnál rendszeres volt az agresszió. Éppen ezért féltek is nevüket adni, azt mondták, ha az áldozat nem is tudja őket bántalmazni, de a család többi tagja, testvérek, unokatestvérek még rájuk hozhatják a bajt.

Az istvándi apa után több félárva maradt

Két falubeli hölgy elmondása szerint valószínűleg egy újabb italos este végződött tragikusan. Állításuk szerint nem volt ritka, hogy mind az áldozat, mind a felesége a pohár fenekére nézett. Ilyenkor rendszerint ment a veszekedés, az üvöltözés, és olykor tettlegesség is előfordult.

A két hölgy elmondása szerint a férfi többször bántalmazta a feleséget, de a gyerekeket is.

Mi már azt sem tudjuk, hány gyerek van itt összesen. A Ferinek ugye volt másik családja is, az előző asszonyánál is vannak gyerekek, nem tudjuk már követni, ki kivel van

– mondta el az egyik falubeli lakos.

