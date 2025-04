Véget érhet a filléres kínai áruk aranykora: drágul a Temu és a Shein is

Trump beváltotta az ígéretét, ami a kínai áruimportot szinte megsemmisítette. Vannak olyan kínai áruk, amelyeknek 245 százalékos vámterhekkel kellett szembesülniük. A BBC-re hivatkozva az Origó kiemelte, az USA megszüntette azt a korábbi kedvezményt is, amely szerint eddig a nyolcszáz dollárnál olcsóbb termékek vámmentességek élveztek. Pont ez tette lehetővé a Temu és a Shein gyors terjeszkedését.

Amíg 2013-ban még csak 140 millió csomag érkezett az Államokba, addig 2023-ban ez a szám már 1,4 milliárdra ugrott.

A két cég az értékesítéseiket tekintve katasztrofális helyzetbe került, amit az is mutat, hogy az applikációik letöltése is drasztikusan csökkent ahogy a hirdetéseik számát is jelentősen csökkentették.