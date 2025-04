A Fenyő-ügy volt főnyomozója: megnyugvással tölt el a Gyárfás-ítélet

Kovács Lajos elmondta azt is, hogy örül, hogy a bizonyítékokat erősítette az úgynevezett Tasnádi-szál is, amin nagyon sokat dolgoztak. Itt arról van szó, hogy a vádat erősítette, hogy Gyárfás Portikon kívül Tasnádi Pétert is megbízta az emberöléssel, amiért többször fizetett is. Az más kérdés, hogy ez a cselekmény nem valósult meg, mert Tasnádi nem hajtotta végre az emberölést, ám ez így is Gyárfás Tamás gyilkos szándékát igazolja – tette hozzá a volt főnyomozó.

Ismert, a Fővárosi Ítélőtábla ma kihirdetett jogerős ítélete szerint Gyárfás Tamás volt az emberölés felbujtója, csakúgy, mint Portik Tamás. Gyárfás és Portik esetében a bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így előbbi hétéves börtön-, utóbbi életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott.