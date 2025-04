Kiderült, Gyárfás megkapja-e nyugdíját a börtönben

Gyárfás Tamást hét év börtönre ítélte a bíróság a Fenyő-gyilkosságban való részvételéért. Az úszószövetség egykori elnöke mindvégig tagadta a bűnösségét, és perújítást kezdeményez, de ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy a büntetése letöltését meg kell kezdenie. A volt producer a Hír TV-nek adott interjújában azt nyilatkozta, hogy Vácra vagy Balassagyarmatra kerülhet.

Gyárfás Tamás az elsőfokú ítélet indoklását hallgatja. Mindvégig az ártatlanságát bizonygatta (Fotó: Markovics Gábor)

Gyárfás legalább öt évet tölt majd börtönben

Gyárfás Tamás 76 évesen kezdi meg a hétéves büntetését, de a legjobb esetben is, kedvezménnyel, öt év egy hónap után szabadulhat.

A magyar börtönökben több száz, 60 év feletti elítélt ül, de időskorúból már igen kevés van. Gyárfás már az utóbbiak közé tartozik, így lehetősége lesz az idősek speciális részlegére kerülnie. Az országban hat olyan börtön van, ahol létezik már ilyen elkülönített rész.

Az ilyen részleg zárkáiban nincs emeletes ágy, csúszásmentessé tették a burkolatot, kapaszkodókat helyeztek ki és segédeszközök is rendelkezésre állnak a mozgáshoz. A börtönorvos gyakorta ránéz a betegeire, egyénre szabott terápiát írhat fel az időseknek, a pszichológus pedig rendszeresen felméri a mentális állapotukat. Természetesen, az időskorú rabok is tévézhetnek, olvashatnak, napilapokra fizethetnek elő, rádiózhatnak és állapotuktól függően akár sportolhatnak is. Ha az állapotuk miatt szükséges, családtagjaikkal is gyakrabban találkozhatnak.

Aki rendelkezik nyugdíjjal – és közéjük fog tartozni Gyárfás Tamás is, aki a magyar rabok közül az egyik legmódosabbnak számít majd –, ebből fizetheti ruhájának a mosodai díját és saját tisztálkodási felszerelését. Ha igénybe veszi a konditermet, a hűtőszekrényt, telefonálni akar vagy éppen vízmelegítőre van szüksége, ezekért mind fizetnie kell a nyugdíjából, ami a börtön úgynevezett spejz-kártyájára érkezik. A boltban is ezzel fizethet majd, azonban készpénzt senki nem tarthat magánál – olvasható a Bors cikkében.

Borítókép: Gyárfás Tamás az ellene és társa ellen bűnsegédként, illetve felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt indult per ítélethirdetésén a Fővárosi Ítélőtábla tárgyalótermében 2025. április 10-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)