Gyárfás Tamás ilyen tanácsokat kapott a börtönévek túlélésére

Tasnádi Péter vállalkozó szerint a Fenyő-ügyben felbujtóként hét évre ítélt Gyárfás Tamásnak nem lesznek különösebb problémái a börtönben, de a körülményekhez neki is alkalmazkodnia kell majd, helyzetét pedig nehezíti az idős kora – írta a Bors. A rácsok mögött töltött évekről Tasnádi elmondta: neki az volt a szerencséje, hogy mindig csak rövid távon gondolkodott előre, bár a jogerős ítélet előtt még nem tudta, mennyire lesz hosszú a büntetése.

Tasnádi Péter vállalkozó szerint a Fenyő-ügyben felbujtóként hét évre ítélt Gyárfás Tamásnak nem lesznek különösebb problémái a börtönben (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Amikor valaki letartóztatásban van, minden percben azt hiszi, hogy szabadul, de ő így volt bent több mint 6 és fél évig – kezdte a vállalkozó, aki szerint a börtönéveket egy olyan intelligens ember, mint Gyárfás Tamás csakis úgy vészelheti át, ha igyekszik magának hasznos elfoglaltságokat találni. – Rengeteget olvastam, többek között a gimnáziumi kötelező olvasmányokat vettem újra elő. Élveztem az orosz, a francia és az amerikai irodalmat is. Képeztem magamat történelemből és a Bibliából, sőt az országos Biblia-versenyt meg is nyertem – mesélte Tasnádi, aki vallásos zsidóként az Ószövetséget érzi fontosabbnak, de az Újszövetség ismeretét is az általános műveltség részének tartja.

– Kitaláltam, hogy a többi fogvatartottnak foglalkozásokat szervezek, ezt a parancsnokokkal is elfogadtattam.

Érdekes, hogy a résztvevő foglyok nagy része analfabéta, vagy legalábbis nem annyira iskolázott ember volt, és talán elsősorban nem is érdeklődésből mentek el az órákra, hanem azért, hogy egymással találkozzanak vagy üzleteljenek. Azt figyeltem meg, hogy amikor elkezdtem a történelmi előadásokat, egyre inkább odafigyeltek, és olyan érdeklődéssel vettek részt az előadáson, mint a kisgyerekek, akik mesét hallgatnak

– emlékezett vissza Tasnádi Péter, aki bajnokságot és asztalitenisz-versenyeket, illetve képzőművészeti kört is szervezett. amelyeken előadásokat tartott a festőkről és a zeneszerzőkről. – Sokan ott tudták meg, hogy Ady nem csupán egy 500 forintos bankjegy volt – tette hozzá.

A vállalkozó a rácsok mögött képezte magát, majd a szabadulása után az Országos Rabbiképzőre is beiratkozott, és elvégezte a judaisztika szakot. – Gyárfás Tamás történelem-magyar szakos tanár, egy művelt ember, aki ugyancsak kamatoztathatja a képességeit a börtönben.

Amikor az ítélethirdetés után megkérdezte tőlem, hogyan készüljön fel, elmondtam neki, hogy szerintem menjen oda a parancsnokokhoz, hogy szívesen korrepetálja az általános- vagy középiskolába járó embereket. Én nem kaptam kedvezményeket, de Gyárfás esetében ezeket a tevékenységeket figyelembe vehetik a kedvezmények elbírálásában

– magyarázta Tasnádi.