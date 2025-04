Gyárfás Tamás exkluzív interjút adott a HírTV-nek+videó

Gyárfás Tamás, akit a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként nemrég jogerősen hét év börtönbüntetésre ítéltek, a HírTV Riasztás című bűnügyi magazinjában szólalt meg. Az interjúban azt mondta, készül a rácsok mögötti életre, ugyanakkor továbbra is kitart az ártatlansága mellett. „Nincs miért szégyenkeznem” – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte nem követett el semmilyen bűncselekményt.

Gyárfás a riportban új bizonyítékokat is bemutatott, és részletesen beszélt a Fenyő Jánossal való korábbi konfliktusáról is. A két médiavállalkozó között éveken át zajló tulajdonosi vita középpontjában a Nap TV állt. Az Angol utcai épületben működő televízió a 90-es évek egyik meghatározó médiacége volt, amelynek tulajdonlásáért Fenyő János és Gyárfás Tamás is küzdött. A jogvita 1996 októberében Gyárfás javára dőlt el.

Fenyő Jánost jóval ezután, 1998. február 11-én lőtték agyon Budapest belvárosában. A nyomozás évtizedekig húzódott, majd a bíróság végül megállapította:

Gyárfás Tamás felbujtóként, Portik Tamás pedig végrehajtóként vett részt a gyilkosságban. Portikot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, Gyárfást pedig hét évre.

A mostani interjú az első televíziós megszólalása az ítélet óta. Korábban csak egy podcastműsorban nyilatkozott az ügyről, a tévécsatornák közül kizárólag a HírTV-nek adott interjút.

