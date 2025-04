Ismét botrányosan viselkedtek a tüntetők a HírTV stábjával

A Kúria nem adott engedélyt az Erzsébet híd teljes lezárására, így a szervezők kénytelenek voltak módosítani a demonstráció formáját. A tiltakozók a járdán vonultak fel, azonban úgy szervezték meg a mozgásukat, hogy folyamatosan keltek át a gyalogátkelőn, ezzel lassítva a forgalmat a híd pesti hídfőjénél.

Az eseményen részt vett a botrányairól ismertté vált Szabó Bálint is, aki ezúttal sem a csendes demonstrációt választotta: egy trombitával hergelte a járókelőket és a rendfenntartókat, miközben bekiabálásokkal kommentálta a történéseket. A HírTV munkatársai is jelen voltak a tüntetésen, egy videós riportot is szerettek volna csinálni, ám a tüntetők ismét botrányosan viselkedtek, ezzel szét-„trollkodva” a bejelentkezést.

A demonstráció során ugyan nem került sor útlezárásra, de a résztvevők akciója így is érzékelhető fennakadást okozott, főként az Erzsébet híd környéki közlekedésben. A hatóságok fokozottan jelen voltak, de az esemény – néhány kisebb szóváltástól eltekintve – rendbontás nélkül zajlott le.