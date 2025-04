Rapid délutáni friss – Kollár Kingát lemondatnák, közben Gyárfást elítélték + videó

Kollár Kinga utólagos magyarázkodásánál rosszabb fércmunkát még nem látott Huth Gergely kollégánk. Már délelőtt is elemeztük az ügyet, aki nem olvasta volna az eredeti hírt, az történt, hogy a tiszás EP-képviselő egy brüsszeli bizottsági ülésen azt mondta, nekik az jó, ha Magyarország nem kapja meg az uniós forrásokat, mert ha elégedetlenek a magyarok, akkor az ellenzéket támogatják majd. Munkatársaink szerint elképesztő magyarázkodásba kezdett Kollár, miközben már sokan megszólaltak az ügyben, és a nagyon is gazdag képviselő asszony távozását kérik a közéletből. Az internet népe is felháborodott, többen „Dollár” Kingaként emlegetik a hölgyet.

Újságíróink ráfordultak Gyárfás Tamás ügyére is, ugyanis az egykori médiacézárt a Fenyő-gyilkosságra való felbujtás miatt találták vétkesnek másodfokon is. A jogerős ítélet szerint hét év letöltendőt kapott. A krimibe illő, majdnem harminc évvel ezelőtti történetet elemezték munkatársaink a Rapid délutáni adásában.