Rapid délutáni friss – Viszlát, Nemzetközi Büntetőbíróság! + videó

Hivatalosan is bejelentette Orbán Viktor, hogy hazánk kilép a Nemzetközi Büntetőbíróság intézményéből, mert az politikai bírósággá változott. A magyar miniszterelnök azt sem titkolta el, hogy első kormányzása alatt, még 2000-ben írta alá a csatlakozással kapcsolatos dokumentumot. Mindezt az izraeli miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján tudatta a magyar kormányfő. Már délelőtti podcastműsorunkban is jeleztük, hogy megérkezett Magyarországra Benjamin Netanjahu, aki a sajtóeseményen kiemelte, biztonságban van a magyar zsidóság országunkban. Ezekkel a témákkal foglalkozott a Rapid délutáni műsorában a Magyar Nemzet két főmunkatársa, Haraszti Gyula és Szentesi Zöldi László.

Kollégáink is megismételték, hogy politikai alapon ítélkezik a Nemzetközi Büntetőbíróság. A testület ugyanis háborús bűnösnek kiáltotta ki az izraeli miniszterelnököt. Szentesi Zöldi László felidézett egy lapinformációt is, miszerint az egykori auschwitzi haláltábor bejáratánál is le kellene tartóztatni az izraeli kormányfőt, ha éppen ott jár. Csak hozzátesszük, durva, de ez van. Munkatársaink beszéltek arról is, hogy a jelenlegi Európai Unói nem az, ahová vágytunk, amit az alapítók megálmodtak, amelyben eredetileg jobbra nézett ez a közösség és a zsidó–keresztény kultúra is nagyon fontos volt. Ellenben most minden másképp van, mi vagyunk az elsők, akik kiléptek a Nemzetközi Büntetőbíróság intézményéből. Szentesi Zöldi László hozzátette: most ott tartunk, hogy a nemzeti szuverenitásunkat is fel kellene adni bizonyos elvárások miatt. Sokkal többet, erős mondatokat láthatnak, hallhatnak a Rapidban.

Borítókép: A Rapid délutáni műsorában a Magyar Nemzet két főmunkatársa, Haraszti Gyula és Szentesi Zöldi László (Forrás: képernyőkép)