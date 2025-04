Szabó Bálint is kezd kifogyni a szuflából, már gyerekdalokat trombitál

Egyre gyengébb a műsor a pride-párti tüntetésen, ahogyan arról élő közvetítésünkben már beszámoltunk, a mai demonstráció óriási csúszással kezdődött, és még az Erzsébet híd sem telt meg. Ezzel párhuzamosan a pride-párti tüntetések Louis Armstrongja, Szabó Bálint is kezd kifulladni. A trombitás demonstráló ma már a Boci, boci tarka kezdetű gyerekdalt is műsorra tűzte. Eddig a Börtön ablakában, a Ha én rózsa volnék és a Tavaszi szél vizet áraszt című nótákat fújta leginkább.

A volt szegedi önkormányzati képviselő az utóbbi hetekben a pride-párti tüntetések egyik legismertebb arcává vált, nemcsak a trombitálással feltűnősködött, hanem rendszeresen beleveti magát a Dunába is a hídfoglalás végeztével. Első alkalommal a vízirendőröknek még újra is kellett éleszteniük. Ígérete szerint ma is ugrik majd, ha így történik, arról is beszámolunk.

