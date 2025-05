Halálfejet festettek az erdő mélyén található kísérteties vadászházra + fotó

Ennek az oka az, hogy megvan a pénz a lepusztult épület felújítására, az önkormányzat elnyerte a megpályázott 470 milliót. Mielőtt elkezdődnek a munkálatok, még egyszer megnézték, milyen most a Maros-parti vadászház. Hozzáfűzik, valószínűleg lesz mit helyrehozni, mert most a leginkább kísértetkastélyra emlékeztet. Ezért is festhetett valaki halálfejet a bejárati ajtóra. További fotókat a helyszínről a Délmagyar cikkében találhat.

Fotó: Délmagyar/Szabó Imre