Gulyás Gergely: Ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak nagyrészt a banki csalások mögött

A banki csalásokkal napirenden kívül foglalkoztunk. Az elmúlt heteken és hónapokban elszaporodtak azok a banki csalások, ahol ügyfelek adatait próbálják ellopni. A közelmúltban magánszemélyeknek 8 milliárd forint kárt okoztak ezek a csalások – mondta Gulyás Gergely a szerda délutáni Kormányinfón.

A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott: ebből másfél milliárd forintot sikerült visszaszerezni, de ennek esélye csekély és nehéz, még gyors rendőrségi és banki együttműködéssel is. A tárcavezető kifejtette: a csalások mögött 80 százalékban ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak. A kormány meghallgatta a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának jelentését, és egy munkacsoport megalapításáról döntött, amelynek célja a kibertámadások leállítása, és az ukrán szervezett bűnözés visszaszorítása.

Meghosszabítják az árrésstop-ot

A miniszter kitért az árrésttopra is. Mint mondta,

a kormány továbbra is elkötelezett az indokolatlan áremelés és az infláció elleni küzdelemben.

Bejelentette:

az élelmiszereknél a kormány a mai napon döntött arról, hogy meghosszabbítják az árrésstopot az élelmiszerekre vonatkozóan egészen augusztus 31-ig.

Aszályügyi vészhelyzet

Gulyás Gergely kitért az aszályhelyzetre is. Felhívta a figyelmet arra, az ország több régiója különösen veszélyeztetett, ezért is vezették be az aszályügyi veszélyhelyzetet. Bejelentette:

a kormány 4,7 milliárd forintot biztosít a tározók és csatornák biztosítására. A vízügyi igazgatóságok képességeit megerősítik, és a vízkészleteket is növelik.

Mint mondta, vannak beruházások, amelyek azonnal végrehajthatók. Tájékoztatása szerint a holtágak fel lesznek töltve, az előkészületi munkák pedig azonnal kezdődnek.

Segítségnyújtás a székelyeknek

A parajdi sóbánya kapcsán szólt arról is, a miniszterelnök beszélt Kelemen Hunorral. Mint mondta, minden segítséget megadnak a székelyeknek és a parajdiaknak az RMDSZ elnökén keresztül.

Bankautomaták létesítése

Gulyás Gergely bejelentette azt is, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken kell ennek bekövetkeznie.



Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta: azt látják, hogy a Tisza párt politikusai, vezetői számtalan ukrán kémmel álltak kapcsolatban és működtek együtt. Mint folytatta, a legfontosabb oka a rendkívüli bizottsági ülés összehívásának az volt, hogy egyes NATO titkokat megismerhetnek a képviselők, de a teljes nyilvánosság elé ezek nem tárhatók. Ők azt szeretnék, ha a valóság mindenki előtt nyilvánvaló lenne.

Vezérkari főnökként pedig Ruszin-Szendi Romulusz nem úgy járt el, ahogy kellett volna neki.

A szokásostól eltérő időpontban, szerdán három órától tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, akik beszámoltak a kormány legfrissebb döntéseiről.

Mint arról lapunk is beszámolt, ma ülést tartott a kormány, amelynek fókuszában az árrésszabályozás, a kisvállakozásoknak szóló Demján-terv és kibercsalások voltak. A hamarosan kezdődő tájékoztatón jelen van munkatársunk, és a Magyar Nemzet internetes kiadása élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be az elhangzottakról.