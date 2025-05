Menczer Tamás: Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz + videó

– Igen. És minden más kérdésben is – válaszolta határozottan Menczer Tamás arra a riporteri kérdésre, hogy továbbra is bízik-e Orbán Viktorban és Nagy Mártonban, annak ellenére, hogy a kormány gazdasági előrejelzései az elmúlt fél évben a riporter szerint nem váltak valóra.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója új videójában hangsúlyozta: a politika tapasztalati műfaj, és nem egy-két hónap eredményei alapján kell ítélkezni. Mint mondta, 2010-ben Orbán Viktor egy morálisan, gazdaságilag és társadalmilag „tönkretett országot” vett át, amelyet a Covidig tartó időszakban fejlődő pályára állított.

– A Covid alatt is meg tudtuk őrizni a munkahelyeket, és abból is túl tudott jutni az ország – fogalmazott, majd a háborúra tért rá:

Orbán Viktor volt az első, sokáig az egyetlen Európában, aki azt mondta, hogy békét akar. És ez az egyetlen helyes álláspont.

Menczer Tamás szerint a miniszterelnököt az is igazolta, hogy már nem csak ő akar békét:

– Most már Európában is többen vagyunk, például ott vannak a szlovákok, és Amerikában is egyre inkább a békepártiak kerülnek előtérbe.

Orbán Viktornak, ahogy szokták mondani, nem igaza van, hanem igaza lesz

– jelentette ki a kommunikációs igazgató.

A videóban elhangzottak alapján Menczer Tamás világossá tette: sem a gazdasági nehézségek, sem az infláció alakulása nem rendítette meg a bizalmát a kormányfőben vagy gazdasági miniszterében. A politikus szerint a háborús időkben is csak a béke melletti következetes álláspont az egyetlen helyes irány.