Rapid délelőtti friss – Csapkodnak a hullámok Ruszin-Szendi Romulusz körül + videó

Pitiánerség, arrogancia és agresszió. Ez jellemzi Magyar Péter főtanácsadóját, Ruszin-Szendi Romuluszt. Kárpáti András szerint ember legyen a talpán, aki megmondja, mi folyik a Tisza Pártban és körülötte. Hozzátette azt is, hogy az emberi gyarlóság és a korrupciógyanús esetek gyakran felmerülnek. Magyar Péter közben már azt is megjósolta, hogy Ruszin-Szendit hamarosan letartóztatják, holott a vizsgálatok még tartanak a kémügyben is, ugyanis a magyar honvédségről oszthatott meg titkokat Holló István ukrán kémmel a volt vezérkari főnök.

Közben újabb merényletkísérlet történt az Amerikai Egyesült Államokban, azért beszéltek kollégáink többes számban, mert hosszan lehetne ezeket sorolni, ilyen volt a két izraeli diplomata lelövése is. Munkatársaink szerint arra lehet számítani, hogy az ezekhez hasonló esetek elszaporodnak a világban.