Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ha békét akarsz, készülj a háborúra! + videó

– Si vis pacem, para bellum. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Nem azért erősítjük a honvédelmet, mert mi háborút akarunk. Azért erősítjük, hogy képesek legyünk megvédeni Magyarországot attól a háborútól, amit mások akarnak – jelentette ki a honvédelmi miniszter egy Szánthó Miklós által feltöltött Facebook-videóban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tavalyi CPAC rendezvényen úgy fogalmazott: „Miért akarunk békét, azaz miért készülünk a háborúra? Miért építünk hadiipart, és miért képzünk ki katonákat? Azért, mert van mit megvédenünk. Van családunk és van otthonunk, van hazánk és van nemzetünk”.

A magyar haderőfejlesztés egyik „gyümölcse”, az Airbus H145M helikopter egy infracsapdás-gyakorlatot hajt végre (Forrás: Honvédelem.hu)

Mint mondta, a jelenlegi egy konzervatív kormányzat, ezért fejleszti a sereget, és ezért nem kezd háborút. – Ha viszont rákényszerül, meg is nyeri azt. Azt is tudjuk, hogy a baloldali kormányok által elvesztegetett és elkótyavetyélt, fizikailag és szellemileg is leépített hadseregünket, és az egész honvédelmi ideológiát újra kell építenünk. Meg is tesszük – hangoztatta.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Magyar Péter hatalmas blöffel nyitotta a csütörtöki napot, de a lufi hamar kipukkadt. A Tisza Párt vezére Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy korábban elmondott beszédéből próbált botrányt csinálni, melyben a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy ütőképes haderőt kell építeni. Még aznap ráadásul Dorev Klára bejelentette válását és Gyurcsány Ferenc lemondását, és még a pápát is csütörtökön választották meg, így pártelnöknek végül nem sikerült elterelnie a figyelmet a botrányairól és magyarellenes politikájáról.