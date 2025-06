A nemzeti hovatartozás érzését erősíti a Kalandozó vetélkedő

Hagyományosan a kisnánai várban zajlott a helyi kezdeményezésre két évtizede indult országos általános iskolai történelmi verseny döntője – számolt be a Heol. Mint írták, a Kalandozó vetélkedő során a diákokban erősödik a nemzeti hovatartozás érzése és a közösségi felelősségvállalás. Az általános iskolák tanulói számára kiírt országos történelmi verseny ötlete Kisnánán, a helyi iskolában született meg két évtizeddel ezelőtt. A döntő témája minden évben más: idén Klebelsberg Kunó, egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulója adta az apropót.

A Kalandozó vetélkedő jubileumi, 20. döntője zajlott a kisnánai várban (Fotó: Czímer Tamás/Heol.hu)

Élményalapú tehetséggondozás

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője a kezdetektől rendszeres látogatója a kisnánai várban zajló döntőknek, idén is ő az esemény fővédnöke.

– Elismerésre méltó, hogy egy helyi ötletből kiinduló akció mára húszéves nagykorúvá vált. A helyi közösségek – az iskola tanárai, diákjai, az önkormányzat, a szlovák nemzetiségi egyesület, a vár hagyományőrzői – a kezdetektől teljes összefogással, ugyanazzal az odaadással támogatják minden évben a döntő nívós megrendezését. A történelemoktatásunk és a történelemszemléletünk egyik fontos eleme is egyben a Kalandozó, mert lényeges, hogy a történelemben benne legyen a történet is. Azon keresztül tudjuk magunkat belehelyezni az előttünk járók életébe, nemcsak az ismeret szintjén, de érzelmileg és emberileg is. Ha megtörténik az érzelmi azonosulás, attól fogva nemcsak száraz ismeret mindaz, amit az elődeink tettek, de értékelni, tisztelni, becsülni tudjuk azt – fogalmazott Horváth László.

Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese kiemelte, hogy ebben a vetélkedőben a legfontosabb az, hogy a gyerekek mosolyognak, szeretnek idejönni.

– A tapasztalati tanulás hatalmas élményt ad nekik. Így sokkal többet megtudnak a történelmünkről, a magyarság múltjáról, mintha valaki a tábla előtt magyarázná el nekik.

Ez az élményalapú tanulás, hiszen a diák közben jól érzi magát, versenyez, nevet

Érdekes feladatokat kell megoldaniuk, amelyek a múltunkhoz kapcsolódnak, amelyekre büszkének kell lennünk. Az ilyen versenyek nagyon sokat tesznek azért, hogy a nemzeti múlt, a nemzeti öntudat megmaradjon, a fiatalokban is szárba szökkenjen, s termőre forduljon. A mi szerepünk az, hogy az összes ilyen kezdeményezést támogassuk. Ebben a gyönyörű környezetben, a történelmi falak között szó szerint magukba szívják a gyerekek a történelmet. Ezen múlik az, hogy 20-30 év múlva, akkori szülőkként hogyan fogják nevelni a gyermekeiket, mit adnak át nekik az identitásukból – hangsúlyozta Péterffy Balázs.

