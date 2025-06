Hableány-hajókatasztrófa: Koszorúzással emlékeztek meg az áldozatokról + képek

2019. május 29-én történt a súlyos hajóbaleset, amikor a Viking Sigyn szállodahajó a Margit híd közelében hátulról beleütközött a Hableány sétahajóba. A katasztrófában 27-en vesztették életüket, és egy utas azóta is eltűntként szerepel. A hatodik évforduló alkalmából több megemlékezést is tartanak, ezek egyike volt a Budapesti Rendőr-főkapitányság által szervezett esemény május 5-én. A megemlékezésen Terdik Tamás vezérőrnagy és a BRFK munkatársai helyeztek koszorút a Dunába, az eseményen a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajói is felvonultak.

Tragédia

2019. május 29-én este 21:05-kor a Viking Sigyn hátulról nekiütközött a Hableánynak, ami néhány másodperc alatt elsüllyedt. A sétahajó fedélzeten 35 ember tartózkodott, köztük 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Mindössze hét embert sikerült kimenteni, 28-an meghaltak. Egy utas testét azóta sem találták meg a hatóságok.

Fotó: Csudai Sándor



A szállodahajó kapitánya később azt állította, nem észlelte az ütközést, és először uszadéknak hitte a kisebb hajót. A Duna magas vízállása és az erős sodrás szinte lehetetlenné tette az utasok menekülését és a mentési, kiemelési munkálatokat is megnehezítette.

A Hableány roncsát csak június 11-én tudták kiemelni, egy kétszáz tonnás úszódaru segítségével. A kiemelés során további holttestekre bukkantak, és folytatták a környező Duna-szakasz átvizsgálását is. A baleset Magyarország egyik legsúlyosabb hajókatasztrófájaként vonult be a történelembe.

Zátonyra futott büntetőper

A Viking Sigyn ukrán kapitányát, Jurij C.-t a bíróság 2023. szeptember 26-án első fokon öt és fél év fogházra ítélte, halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan vízi közlekedési veszélyeztetés miatt. A 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának vádja alól felmentették. Kiderült, hogy a férfi korábban Hollandiában is okozott hajóbalesetet, de akkor nem került börtönbe.

Fotó: Csudai Sándor



2025. január 15-én a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet bírói elfogultság miatt, és új eljárást rendelt el. Az indoklás szerint a verdiktet egy olyan bíró hozta meg, akit korábban kizártak az ügyből. A kapitány továbbra is bűnügyi felügyelet alatt áll.



Példátlan kártérítési per

A tragédia következtében 78 hozzátartozó indított pert a Viking River Cruises AG - a Viking Sigyn üzemeltetője - és a Panoráma Deck Kft. – a Hableány tulajdonosa – ellen.

Fotó: Csudai Sándor

A törvényszék 2024 februárjában elrendelte, hogy a hajótársaságok fizessenek sérelemdíjat az áldozatok családtagjainak.

Az összesen 1,827 milliárd forintra rúgó kártérítés példa nélküli a magyar jogtörténetben. A bíróság szerint a cégek megsértették az áldozatokhoz fűződő alapvető személyiségi jogokat. A Viking AG azzal védekezett, hogy a Hableánynak kellett volna kitérnie, de ezt a bíróság elutasította a hajók méretkülönbsége és a manőverezési lehetőségek hiánya miatt. Mindkét fél fellebbezett az ítélet ellen.