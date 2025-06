Orbán Viktor: A Tisza és a DK csak a brüsszeliek megbízottjai

A Tisza Párt és a DK csak a brüsszeliek megbízottjai, akik nem a magyarokat képviselik Brüsszelben, hanem Brüsszelt Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

A közmédia brüsszeli stúdiójában adott interjúban Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének megjegyzésére, miszerint elege van abból, hogy Orbán Viktor az európai polgárok fején táncol, a kormányfő azt mondta: – Manfred Webernek olyannyira elege van, hogy össze is dobtak gyorsan egy pártot, ezt Tisza Pártnak hívják. Be is jelentették, hogy itt új kormány jön, Brüsszel más kormányt akar Magyarországon: itt van a Tisza Párt meg annak a vezetője – tette hozzá.

Megjegyezte, Brüsszelben abban látják a megoldást, hogy nem meggyőznek bennünket vagy megállapodnak velünk, hanem hogy el kell érni, hogy olyan kormány legyen, amely mindig úgy szavaz, ahogy Brüsszel akarja.

Ezért mondom, hogy én tegnap a magyar ellenzék gazdáival vitatkoztam. […] A Tisza Párt meg a DK gazdáival kell vitatkoznom itt, Brüsszelben, velük szemben kell képviselnem a magyar érdekeket

– fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)