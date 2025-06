Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Még ahhoz is kevés Karácsony, hogy képes legyen trükközni + videó

Ne is teketóriázzunk tovább, mert ma is volt bőven miről beszélni a Pikk című podcastműsorunkban. Kollégáink egyszerűen megmagyarázták, Karácsony Gergely miért is bukott le a rendőrség előtt, aminek egyszerűen nem volt más oka, mint az, hogy élőben nyomta a neten a vágyvezérelt politizálást. Ha ezen önök csodálkoznak, van itt baj, bár nem gondoljuk, hogy ne törne ki mindenki hangos kacagásban.

Nem ez volt az egyetlen döbbenetes esemény, ugyanis Szentkirályi Alexandra fővárosi fideszes frakcióvezető elutazott Bécsbe, hogy bemutassa, hol is tart most ott a pride, megírta, nyilatkozott róla, hogy ezt a mi gyermekeinknek nem kell látnia. Cserébe jöttek a libsi influenszerek, akik úgy fordították át a történetet, hogy Szentkirályi Alexandra kedveli a pride-ot. És itt még nincs vége a Pikknek, toljuk önöknek a valóságot.