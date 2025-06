Rapid délelőtti friss – Külföldi szabadcsapatok Magyarország ellen + videó

Nem teketóriázott Vlagyimir Putyin orosz elnök, ő is – finoman fogalmazva – beavatkozott az iráni- izraeli konfliktusba, amelyről kollégáink bőven kifejtették véleményüket, hogy mindenki is értse a háború hátterét. Mai podcastunkból sem maradt ki

Magyar Péter és szabadcsapata, akik arra buzdítanak, hogy ukrán hekkerekkel befolyásolják negatívan a VOKS 2025 eredményét.

Mondhatnánk, ilyen ez a szép új világ, ám a Rapid délelőtti adásában Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa ettől részletesebben is kifejtette a témákat.

Haraszti Gyula nem teketóriázott, elmondta mindazt, ami nem kamu, hanem a valóság. Mielőtt erre rátérnénk, jöjjön előbb Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szintén nem rejtette véka alá a véleményét. Hogy mit is gondolt, és önök ezzel mennyire értenek egyet, majd a kommentekben megírják. Most munkatársaink véleményét közöljük.

Az orosz elnök ugyanis azt mondta, hogy szerinte Izraelnek be kellene fejeznie az Irán elleni támadást, pontosabban az iráni atomenergia elleni létesítményéket támadását, merthogy a nemzetközi vélemények szerint atomba előállítására irányuló mozgolódások tapasztalhatók az országban, az ügy megoldását pedig inkább diplomáciai útra kellene terelni.

Kis Ferenc szerint mindent módjával kell kezelni, a tegnap esti orosz véleményt is. Emlékeztetett arra is, hogy az USA véleménye szerint Iránnak nem lehet atomfegyvere. Nem volt rövid kollégáink beszélgetése ebben a témában, de áttértek az ukrán hekkerekre is. Nem maradt ki a kémbotrány sem adásunkból, tudjuk, sokat írtunk, beszéltünk már erről, de jelen állás szerint ez nem elég. Szinte naponta ismételnünk kell a valós sztorikat, történeket, hogy mindenkinek leessen végre a tantusz.